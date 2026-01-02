Koniec 2025 i początek 2026 roku upłynęły pod znakiem prawdziwej zimy. W wielu miejscach kraju spadła masa śniegu, która utrzymuje się dzięki dość niskim temperaturom. Na nizinach najwięcej śniegu zalega w Mławie, gdzie grubość pokrywy wynosi 51 cm - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W weekend w wielu miejscach śniegu przybędzie.

Zima trzyma się mocno. W sobotę kolejne śnieżyce

W ciągu najbliższych dwóch dni czekają nas "warunki typowo zimowe" - prognozuje IMGW. W sobotę nasz kraj znajdzie się pod wpływem wypełniającego się niżu znad Bałtyku. Napłynie do nas chłodne powietrze polarne morskie i od soboty temperatura w praktycznie całym kraju spadnie poniżej zera.

Pierwsza połowa weekendu będzie pochmurna z przelotnymi opadami śniegu na południowym wschodzie. W pozostałych miejscach chmur będzie więcej, a najwięcej przejaśnień i rozpogodzeń mogą się spodziewać mieszkańcy wschodniej połowy Polski.

Najtrudniejsza sytuacja pogodowa może wystąpić na zachodzie i północy. Tam synoptycy spodziewają się najsilniejszych opadów. Na, Warmii, Ziemi Lubuskiej oraz na Dolnym Śląsku grubość pokrywy śnieżnej może się zwiększyć o 5 cm, na Kaszubach i w Sudetach o około 10 cm, zaś na Wybrzeżu miejscami nawet o 20 cm i tam śnieżyce będą najsilniejsze.

WXCHARTS Prognoza pogody na sobotę pokazuje intensywne opady śniegu na północy Polski

Najtrudniejsze warunki w sobotę spodziewane są na północy kraju - tam podczas śnieżyc widzialność może miejscami spadać do około 500 metrów.

Za dnia będzie mroźnie: od -4 stopni na Podhalu do -2 na Suwalszczyźnie, Kaszubach oraz w Kotlinach Sudeckich. Najcieplej będzie na zachodzie oraz nad morzem, gdzie może być do jednego stopnia powyżej zera.

Wciąż może mocno wiać, zwłaszcza nad morzem, gdzie porywy osiągną do 70 km/h oraz w górach: wysoko w Tatrach spodziewane są podmuchy do 70 km/h, a w Sudetach nawet do 100 km/h.

Wymagająca pogoda potrwa przez cały weekend.

Pogoda dalej niżowa. Intensywne opady nie ustaną

"Stopniowo powróci do nas całodobowy mróz i nadal przelotnie będzie padał śnieg" - napisał w prognozie pogody na najbliższe dni Kazimierz Walaszek, synoptyk Albedo.

Albedo Prognoza pogody dla ośrodków narciarskich w Polsce. Śniegu nie zabraknie

Jego obserwacje pokrywają się z prognozami IMGW. Niedziela nie przyniesie większej poprawy pogody. Polska będzie w zasięgu wypełniającego się niżu znad Łotwy. W większości kraju wciąż będzie pochmurnie z większymi przejaśnieniami, choć na południowym wschodzie będzie jaśniej, z jedynie słabymi opadami śniegu.

W pozostałych rejonach Polski opady będą bardziej intensywne, zwłaszcza na Wybrzeżu, gdzie warstwa śniegu powiększy się o około 10 cm.

WXCHARTS W niedzielę znowu może lokalnie intensywnie padać śnieg, szczególnie na północy kraju

Za dnia termometry pokażą od -4 do -1 stopnia Celsjusza i jedynie nad morzem będzie można liczyć na temperatury w okolicach zera. Najzimniej w niedzielę będzie w kotlinach górskich, gdzie zapanuje mróz na poziomie -6, -5 stopni.

WXCHARTS W weekend temperatury wyraźnie spadną i w prawie całej Polsce za dnia będzie mroźnie

Wciąż będzie mocno wiało nad morzem oraz wysoko w górach: do 60-70 km/h. Na północy wiatr może wciąż powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

