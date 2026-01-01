- Po godz. 8 stwierdziliśmy, że na linię kolejową między Waplewem a Nidzicą opadło drzewo, uszkodziło sieć trakcyjną oraz przejeżdżający pociąg. Ruch na linii kolejowej między Działdowem a Olsztynem został wstrzymany - mówił Jakubowski.

Pasażerowie utknęli w pociągu koło Nidzicy. Ruch wstrzymany

Na miejsce dotarł już pociąg sieciowy. Pracownicy oceniają szkody na miejscu zdarzenia i określą czas naprawy uszkodzeń. Rzecznik nie potwierdził, czy pasażerowie utknęli w pociągu bez ogrzewania. Zapewnił, że są pod opieką drużyny konduktorskiej.

"Na miejscu działają służby techniczne oraz straż pożarna, które sprawnie usuwają skutki zdarzenia. Przez cały czas podróżni pozostają pod opieką naszej drużyny konduktorskiej, dbającej o ich bezpieczeństwo i komfort" - przekazało PKP Intercity.

Wprowadzono zmiany rozkładu pociągów, wiele z nich kierowanych jest trasami zastępczymi. Pociąg "Kormoran", który utknął pod Nidzicą, ma już ponad trzy godziny opóźnienia.

"Za odwołane pociągi przewoźnik PKP IC wprowadził zastępczą komunikację. Przepraszamy za utrudnienia" - przekazano w komunikacie.

Z powodu zdarzenia pod Nidzicą, odwołane są pociągi relacji Olsztyn Główny - Działdowo i Działdowo - Olsztyn Główny.

Opóźnione są m.in. pociąg "Słowacki" jadący z Giżycka do Wrocławia i pociąg IC 5400 z Gdyni do Gliwic, a więc te, które rozpoczęły trasę na północy kraju. Dłuższa podróż czeka też m.in. pasażerów jadących z Krakowa do Kołobrzegu czy z Łodzi Fabrycznej do Gdyni.

