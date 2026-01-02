Rosja prze do przodu, zajmuje kolejne ukraińskie ziemie. Raport nie pozostawia wątpliwości

W 2022 r. wojska rosyjskie zajęły prawie 64 tys. km kw. ukraińskiego terytorium, w 2023 - 580 km kw., a w 2024 - 4000 km kw. - wynika z analizy przygotowanej na podstawie danych dwóch amerykańskich think tanków: Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) i Critical Threats Project (CTP).

W grudniu 2025 r. Rosja zdobyła 244 km kw. Ukrainy, najmniej od marca, ale od wiosny dokonała znaczących postępów w podbijaniu ukraińskich terytoriów, a w ostatnim czasie przyspiesza ofensywę w Donbasie - zaznaczyła AFP. Łącznie w 2025 r. Putinowi udało się zagarnąć 5600 km kw. ukraińskiej ziemi.

Rosja prze do przodu. Kolejne zdobycze terytorialne w Ukrainie

Jeszcze przed rozpoczęciem pełnowymiarowej wojny 24 lutego 2022 r. Rosja okupowała Krym i część obwodów donieckiego i ługańskiego Ukrainy. Obecnie kontroluje też większość obwodów zaporoskiego i chersońskiego oraz niewielkie fragmenty obwodów charkowskiego, dniepropietrowskiego i sumskiego.

Według ukraińskiego projektu analitycznego DeepState Rosja zdobyła w 2025 r. ok. 4300 km kw. terytorium Ukrainy. "To w przybliżeniu 0,72 proc. ukraińskiego terytorium. Ogółem od 1 styczna 2023 do 1 stycznia 2025 roku okupowane terytoria zwiększyły się o 7463 km kw. lub o 1,23 proc. licząc od całego terytorium (Ukrainy)"– napisali autorzy projektu.

DeepState obliczył, że Rosjanie zajmują obecnie 0,6 proc. obwodu dniepropietrowskiego, 1 proc. obwodu sumskiego, 4,7 proc. – charkowskiego. W obwodzie chersońskim rosyjskie wojska kontrolują 72 proc. powierzchni tego regionu, w zaporoskim - 74,8 proc., w donieckim - 78,1 proc., a w ługańskim - 99,6 proc.

Ogółem Rosjanie okupują 116 165 km kwadratowych terytorium Ukrainy. "Jest to 19,24 proc. całego terytorium (…). Krym bez zmian – okupowany jest w 100 proc. (…)" – napisał DeepState.

Zapytali Ukraińców o ustępstwa terytorialne. Ponad połowa nie chce oddać ziemi

Pomimo 19-procentowej kontroli nad terytorium Ukrainy, większość obywateli kraju (53 proc. ankietowanych) sprzeciwia się jakimkolwiek ustępstwom terytorialnym w przypadku zawarcia umowy pokojowej - wynika z nowego sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii (KMIS).

Jednocześnie 33 proc. badanych deklaruje ogólną gotowość do pewnych strat terytorialnych, a 14 proc. nie potrafiło określić swojego stanowiska.

Drugie badanie KMIS dotyczyło oczekiwań co do terminu zakończenia wojny. Jedynie 10 proc. respondentów spodziewało się się jej końca przed początkiem 2026 roku, a 16 proc. – w pierwszej połowie 2026 roku. Kolejne 12 proc. wskazało drugą połowę 2026 roku, natomiast 29 proc. uznało, że wojna zakończy się w 2027 roku lub później. Co trzeci badany (33 proc.) odpowiedział "nie wiem".

ps / polsatnews.pl / PAP