Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii pod koniec 2025 roku zbadał nastroje Ukraińców dotyczące możliwego terminu zakończenia wojny oraz warunków podpisania porozumień pokojowych z Władimirem Putinem.

Kiedy koniec wojny w Ukrainie? Społeczeństwo jest podzielone

W pierwszym sondażu KMIS zapytał ukraińskich obywateli, kiedy ich zdaniem dojdzie do trwałego zawieszenia broni. Pomimo intensywnych negocjacji pokojowych, tylko 10 proc. ankietowanych stwierdziło, że wojna z Rosją ma szansę zakończyć się na początku 2026 roku (we wrześniu odsetek ten wynosił 18 proc.).

16 proc. uznało, że nastąpi to w pierwszej połowie roku (we wrześniowym badaniu uważało tak 15 proc. ankietowanych). Na drugą połowę 2026 stawia zaś 12 proc. osób.

Znacznie więcej, bo 29 proc. respondentów uważa, że wojna zakończy się dopiero w 2027 roku. Najbardziej ciekawi jednak odsetek osób niezdecydowanych - 33 proc. Ukraińców odpowiedziało, że tak naprawdę nie wie, kiedy może dojść do trwałego porozumienia z Rosją.

Plan pokojowy i podział terytoriów. Ukraińcy o warunkach zakończenia wojny

Kolejny sondaż KMIS dotyczył szeroko dyskutowanego punktu negocjacji pokojowych, mianowicie ustępstw terytorialnych wobec Federacji Rosyjskiej. Społeczeństwo Ukrainy podzielone jest również w tej kwestii.

Większość, bo 53 proc. uczestników badania sprzeciwia się jakimkolwiek ustępstwom terytorialnym na rzecz Rosji. Jednocześnie 33 proc. ankietowanych zadeklarowało, że pewne zmiany terytorialne są nieuniknione dla osiągnięcia kompromisu. 14 proc. respondentów nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Ukraińców zapytano również o ewentualne przekazanie Rosji terytoriów kontrolowanych obecnie przez stronę ukraińską. Zdecydowana większość (66 proc.) uważa ten scenariusz za niedopuszczalny. Opcję tę byłoby w stanie zaakceptować jedynie 16 proc. badanych.

Oba badania przeprowadzono metodą wywiadów telefonicznych w dniach 26 listopada – 29 grudnia 2025 roku na losowej próbie 1001 dorosłych obywateli Ukrainy mieszkających na terytorium kontrolowanym przez rząd w Kijowie. Podkreślono jednak, że w warunkach wojny, obok formalnej statystycznej granicy błędu, możliwe są dodatkowe odchylenia systemowe.

