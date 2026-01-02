Zełenski ogłosił zmiany w ukraińskim wywiadzie. Jest nowy szef HUR
Ołeh Iwaszczenko pełnić będzie funkcję nowego szefa Głównego Zarządu Wywiadu (HUR) - poinformował Wołodymyr Zełenski. Były naczelnik wywiadu zagranicznego zastąpi na tym stanowisku gen. Kyryła Budanowa, który został szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy.
"Od dziś Ołeh Iwaszczenko będzie kontynuował służbę dla naszego państwa i wykonywał zadania dotyczące ograniczenia rosyjskiego potencjału wojskowego na stanowisku w wywiadzie wojskowym Ukrainy" – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Prezydent Ukrainy poinformował też, że odbył spotkanie z nowo mianowanym dowódcą. "Nadal koncentrujemy się na ograniczaniu potencjału gospodarczego Rosji: im mniej zarobi agresor, tym więcej możliwości dyplomacji. Dotyczy to zwłaszcza eksportu rosyjskiej ropy naftowej, który będzie ograniczony i tańszy" - czytamy we wpisie w serwisie X.
Zmiany w ukraińskim wywiadzie. Iwaszczenko nowym szefem HUR
Wcześniej dotychczasowy szef HUR Kiriło Budanow przekazał, że przyjął ofertę prezydenta Zełenskiego i stanie na czele jego kancelarii. To kolejny etap odpowiedzialności wobec kraju – oświadczył.
"Przyjąłem propozycję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie objęcia stanowiska szefa Biura Prezydenta Ukrainy. Kontynuuję służbę Ukrainie. Traktuję to stanowisko jako kolejny odcinek odpowiedzialności wobec kraju" – napisał w serwisach społecznościowych.
ZOBACZ: Zełenski wyznaczył nowego szefa kancelarii. Kiriło Budanow wcześniej kierował wywiadem
Budanow podkreślił, że praca na nowym stanowisku jest dla niego zaszczytem i odpowiedzialnością. "W historycznym dla Ukrainy czasie (będę) koncentrować się na kluczowych kwestiach strategicznego bezpieczeństwa naszego państwa" – zaznaczył.
"Ma wystarczającą siłę". Zełenski o nowym szefie kancelarii
Według Zełenskiego Budanow jako szef HUR, ukraińskiego wywiadu wojskowego, dowiódł skuteczności zarówno w bezpośredniej walce, jak i na froncie dyplomatycznym.
"Kyryło posiada specjalistyczne doświadczenie w tych obszarach i wystarczającą siłę, aby osiągnąć rezultaty" - ocenił Zełenski.
ZOBACZ: Ukraińcy ograli Rosjan. Zgarnęli pokaźną nagrodę od Kremla
Prezydent Ukrainy przekazał, że pierwszym zadaniem Budanowa w nowej roli będzie "zaktualizowanie i przedłożenie do zatwierdzenia strategicznych podstaw obronności i rozwoju państwa" i opracowanie kolejnych kroków w działaniach.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej