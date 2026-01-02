Pierwszy sondaż w nowym roku. Trzy partie poza Sejmem

Pierwszy sondaż poparcia dla partii politycznych opublikowany w 2026 r. nie przynosi przełomu. Prowadzenie z wynikiem 34,2 proc. utrzymuje Koalicja Obywatelska, za nią plasuje się Prawo i Sprawiedliwość z 29,88 proc. głosów oraz Konfederacja, którą wskazało 10,15 proc. badanych.

Do Sejmu według sondażu weszłaby także Nowa Lewica, która uzyskała poparcie 7,37 proc. badanych. Za nią uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna - zagłosować na nią chce 7,22 proc. badanych.

Pierwszy sondaż w Nowym Roku. Polska 2050, PSL i Razem poza Sejmem

Złe wieści dla koalicji 15 października przynoszą wyniki Polski 2050 i PSL. Partie te zdobyły kolejno 3,31 proc. i 1,11 proc. poparcia, co oznacza, że nie weszłyby do Sejmu.



W rezultacie, mimo że Koalicja Obywatelska ma w pierwszym sondażu w nowym roku najwyższe poparcie, wyprzedzając PiS o blisko 5 pp., utraciłaby koalicjantów, a wraz z nimi władzę.

Gdyby wybory odbyły się dziś, również partia Razem znalazłaby się poza Sejmem. Z poparciem 4,58 proc. ankietowanych Razem nie przekroczyłoby progu wyborczego.



Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster w dniach 31.12.2025-01.01.2026 r. metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. Struktura próby reprezentatywna dla pełnoletnich obywateli Polski. Margines błędu wyniósł ok. 3 proc.

