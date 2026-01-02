"PiS jest Braunem". Rzecznik rządu o stawce kolejnych wyborów parlamentarnych

Gościem Marcina Fijołka w piątkowym wydaniu "Graffiti" był rzecznik rządu Adam Szłapka. Jednym z tematów rozmowy były wyniki sondaży, które konsekwentnie wskazują Koalicję Obywatelską jako najpopularniejszą partię.

W ocenie Adama Szłapki przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi Prawo i Sprawiedliwość zaostrza kurs i radykalizuje przekaz, by zawalczyć o wyborców Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

ZOBACZ: Skąd takie poparcie dla Grzegorza Brauna? Słychać zaskakujący głos z PiS

- Ważne, żebyśmy wszyscy mieli poczucie, jaka jest stawka tych wyborów. Bo de facto dzisiaj PiS-em rządzi Braun. Bo to on dyktuje to, co mają politycy mówić, bo do tej pory tak radykalnie nie mówili - powiedział Adam Szłapka.

- Jedyne, co zostało w PiS-ie z dziedzictwa, na które się często powołują, Lecha Kaczyńskiego, to gdzieś tam wiszące portrety. Reszta to już jest tylko i wyłącznie Braun. Dzisiaj Kaczyński mówi Braunem i de facto PiS jest Braunem - powiedział rzecznik rządu.

Rzecznik rządu odniósł się także do spadającego poparcia koalicjantów, Polski 2050 i PSL, i możliwości powtórzenia scenariusza z jesieni 2023 r., kiedy PiS wygrał wybory, ale musiał oddać władze.

- My konsekwentnie będziemy starać się wzmacniać całą koalicję. Z mojej perspektywy - osobistej, politycznej - najważniejsza jest oczywiście Koalicja Obywatelska, której jestem członkiem, ale też dlatego, że jest to największe ugrupowanie, na którym spoczywa największa odpowiedzialność - powiedział polityk KO.

ZOBACZ: Nietypowe życzenia Donalda Tuska dla Europy. "Bądźcie jak Polska"

- Mamy około 35 proc., jeszcze pewnie z perspektywą możliwości wzrostu, ale to, co jest ważne, to wszystkie ugrupowania koalicyjne, gdy je zsumujemy głosy, to mają więcej niż te partie skrajne - czy PiS czy Braun - przekazał rzecznik.

Na uwagę Marcina Fijołka, że koalicjantom Koalicji Obywatelskiej, PSL i Polsce 2050, grozi spadek pod próg wyborczy, rzecznik rządu podkreślił, że został jeszcze czas na podreperowanie poparcia.

- Do wyborów jeszcze dwa lata, Lewica jet też coraz mocniejsza. W jakiej konfiguracji w następnych pójdzie czy Polska 2050 czy PSL, to te partie będą decydować tak, żeby to było racjonalne - powiedział rzecznik rządu.

