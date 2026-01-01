- Co to był za rok! Komentatorzy na całym świecie prześcigają się w epitetach: "rollercoaster", "scenariusz dreszczowca", "początek nowej ery", "koniec znanego świata". Nawet ostatni dzień roku na drogach, nad morzem i w górach okazał się dla wielu poważnym wyzwaniem - rozpoczął swoje przemówienie Donald Tusk.

Szef rządu podkreślił, że minione dwanaście miesięcy były na świecie okresem przełomowym. Mimo to, zdaniem premiera, Polska odnotowała na arenie międzynarodowej wiele sukcesów.

- Tak, na świecie wydarzyło się i zmieniło bardzo wiele. Wcale nie na lepsze. Dla nas jednak najważniejsze jest to, że chociaż świat dookoła trzęsie się w posadach, Polska rozwija skrzydła. W Polsce był to rok przełomów. Rok, w którym wzrost gospodarczy ruszył z kopyta - kontynuował.

Noworoczne orędzie premiera. "Skończyła się drożyzna"

Żegnając rok 2025, premier Donald Tusk wymienił najważniejsze reformy, jakie obóz rządzący zrealizował w minionych miesiącach.

- Skończyła się drożyzna. Rozpoczęliśmy wielkie inwestycje, inne oczyściliśmy z absurdów poprzednich lat. Uszczelniliśmy granice. Naprawiliśmy zabagnione relacje z Europą i odzyskaliśmy nasze polskie miliardy. Polacy zaczęli wracać z emigracji, a największe zagraniczne gazety piszą o Polsce jako absolutnym fenomenie - wskazywał premier. - Nazywają naszą gospodarkę "złotowłosą", czyli taką jak ma być. A Warszawę uznają za najbardziej perspektywiczne miasto kontynentu. I to wszystko w roku, który wielu rozwiniętym krajom przyniósł widmo kryzysu i załamania - mówił Tusk.

Premier stwierdził ponadto, że historia państwa polskiego zobowiązuje rząd do podtrzymywania tradycji, poszanowania prawa i ochrony najważniejszych polskich wartości. Dodał, że jednym z priorytetów rządu jest rozbudowa armii i zapewnienie Polsce bezpieczeństwa w obliczu narastających niepokojów na świecie.

- Tysiąc lat polskiego państwa zobowiązuje. Jubileusz piastowskiej koronacji przypomina nam, że nie ma sensu narzekać na trudne czasy. Państwo musi sobie radzić w każdych czasach. Tysiąc lat własnej historii pozwala nam wyciągać własne wnioski. Bez oglądania się na innych, wiemy co nam daje siłę i sukces. A co przynosi słabość i przegraną - mówił premier. - Silna armia, bezpieczeństwo i wygrana. Warcholstwo i liberum weto - słabość i przegrana. Poszanowanie prawa, równość, wolność, tolerancja. Nasze polskie wartości to rozwój i potęga - kontynuował.

Premier zapowiada: Rok 2026 będzie rokiem polskiego przyspieszenia

Donald Tusk zaapelował do Polaków o jedność w obliczu kryzysów i zapewnił, że koalicja rządząca w nadchodzącym roku dalej będzie realizować swoje kampanijne postanowienia. Wśród najważniejszych planów na najbliższy rok znajdują się m.in. rozbudowa armii, przyspieszenie inwestycji infrastrukturalnych i odbudowa przemysłu.

- Korupcja, oligarchia, polityczna klientela to zepsucie i upadek. Takie jest nasze polskie doświadczenie. Wiedza, za którą przez wieki płaciliśmy naprawdę wysoką cenę. Wydaje się, że to są proste prawdy, ale stanowią prawdziwy skarb, nasz fundament. Nie możemy ich zgubić. Choćby świat dookoła do końca oszalał, my musimy być mądrzy, silni, musimy być sobą. Musimy realizować nasz własny plan - apelował premier.

Szef rządu zapowiedział też, że rok 2026 będzie rokiem, w którym polska gospodarka nabierze jeszcze większego rozpędu.

- Dlatego bez względu na cokolwiek, rok 2026 będzie rokiem polskiego przyspieszenia. Przyspieszymy budowę najsilniejszej armii w Europie. Przyspieszymy wielkie inwestycje infrastrukturalne. To będzie rok szybkiego zdobywania Bałtyku. Naszego polskiego Bałtyku. Intensywna repolonizacja i odbudowa przemysłu, w tym przemysłu obronnego. Zasada "local content", czyli najpierw polskie stanie się na dobre żelazną regułą w zamówieniach publicznych - mówił. - Dociśniemy śrubę przestępcom wszelkiej maści, czy to będzie król kiboli, handlarz narkotyków, czy skorumpowany polityk, czy prorosyjski bojówkarz. Każdy bez wyjątku, kto łamie prawo, w nadchodzącym roku gorzko tego pożałuje. Nie pozwolimy, żeby grupy przestępcze znowu podniosły głowę a na ulice powróciła przemoc. Polska ma być i będzie oazą bezpieczeństwa - dodał premier.

W podsumowaniu swojego noworocznego orędzia premier Donald Tusk życzył wszystkim rodakom, aby nadchodzący rok był dla Polski rokiem dobrobytu i jeszcze bardziej imponującego rozwoju na arenie międzynarodowej.

- Jaki będzie przyszły rok na świecie? Prawdopodobnie, jak zwykle, inny niż wszyscy przewidują. Jaki by jednak nie był moje, nasze zadanie się nie zmienia. To musi być kolejny, dobry rok dla Polski. Tysiąc pierwszy rok naszego państwa. I tego nam wszystkim życzę - powiedział.

