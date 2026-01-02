Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,5 miało miejsce w pobliżu wybrzeża Pacyfiku w stanie Guerrero, 35 kilometrów od linii wody - poinformowała Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) cytowana przez agencję Reutera.

Nie ma potwierdzonych doniesień o ofiarach ani poważnych zniszczeniach w Guerrero - poinformowały władze państwowe i stanowe. Wiadomo, że lekko uszkodzone zostały elementy lokalnej infrastruktury.

Trzęsienie ziemi w Meksyku. Prezydent ewakuowana

Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum przemawiała nad ranem lokalnego czasu w Mexico City, gdy rozległ się alarm. Zauważyła, że ​​ziemia pod nią drży. Po chwili - pod czujnym okiem pracowników służb - spokojnie ewakuowała się z sali wraz z dziennikarzami. Cała sytuacja została uwieczniona przez kamery i trafiła do sieci.

Así percibió la presidenta Claudia Sheinbaum el sismo y pidió a los asistentes a la mañanera desalojar con tranquilidad. pic.twitter.com/5cNapVQwl8 — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) January 2, 2026

Sheinbaum wkrótce potem wznowiła konferencję prasową. Powiedziała, że ​​w Mexico City nie odnotowano żadnych zniszczeń, a mieszkańcy opuścili swoje domy, a ulice wypełniały "jedynie dźwięki nerwowego szczekania psów".

ZOBACZ: Eksplozja i pożar w sklepie w Meksyku. Nie żyją 23 osoby, wielu rannych

Guerrero jest stolicą Acapulco i największym miastem wśród okolicznych kurortów, które stanowią główną atrakcję dla turystów. Acapulco z powodu swojego położenia dość często zmaga się z klęskami żywiołowymi i trzęsieniami ziemi. Stan wciąż odczuwa skutki huraganu kategorii 5, który spustoszył ten obszar w 2023 roku.

Meksyk szczególnie narażony na trzęsienia ziemi

Agencja AFP przypomniała, że Meksyk, położony między pięcioma płytami tektonicznymi, jest jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie krajów na świecie.

Władze tego państwa opracowały systemy wczesnego ostrzegania, w tym aplikacje na smartfony, aby ostrzegać mieszkańców Meksyku o silnych trzęsieniach ziemi i wzywać ich do bezpiecznego schronienia.

ZOBACZ: Prezydent Meksyku odpowiada Trumpowi. "Nigdy się na to nie zgodzimy!"

Władze stolicy Meksyku zainstalowały natomiast głośniki na latarniach, aby nadawać ostrzeżenia.



Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni