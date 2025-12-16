- Nigdy na to nie pozwolimy, nigdy się na to nie zgodzimy! - zaakcentowała Claudia Sheinbaum na wtorkowej konferencji prasowej, odnosząc się do zapowiedzi Donalda Trumpa.

- Jesteśmy przeciwni wszelkiej interwencji w jakiejkolwiek części świata, a już szczególnie w Meksyku. Nasza suwerenność terytorialna nie może być przedmiotem dyskusji! - oświadczyła.

Prezydent Meksyku reaguje na słowa Trumpa. "Nigdy na to nie pozwolimy"

Sheinbaum zadeklarowała, że jej kraj jest gotowy "do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi we wszelkich formach", ale suwerenność terytorialna Meksyku "jest poza wszelką dyskusją". - Nigdy nie pozwolimy na jej pogwałcenie! – zadeklarowała.

Nawiązując do podpisania przez Trumpa w poniedziałek rozporządzenia uznającego fentanyl za broń masowego rażenia, prezydent Meksyku przypomniała, że fentanyl "ma również legalne zastosowanie w medycynie". Oświadczyła, że należy skupić się na zwalczaniu pierwotnych przyczyn używania fentanylu, a nie na klasyfikowaniu tego opioidu jako broni masowego rażenia.

Podczas poniedziałkowego wystąpienia w Gabinecie Owalnym Trump ponownie zapowiedział lądowe ataki wojska na przemytników narkotyków.

Wcześniej prezydent USA wielokrotnie składał podobne deklaracje, grożąc uderzeniami nie tylko przeciwko Wenezueli – przez którą przemycana jest głównie kokaina – ale też Kolumbii i Meksykowi, który jest jednym z głównych źródeł nielegalnego fentanylu.

