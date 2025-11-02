Według dziennika "El Universal" policja wstępnie wykluczyła możliwość zamachu terrorystycznego. Wśród rozważanych wersji jest awaria techniczna i nieostrożne obchodzenie się z materiałami łatwopalnymi.

Meksyk. Tragiczny pożar w sklepie. Są pierwsze ustalenia policji

Powołując się na straż pożarną, meksykańskie media poinformowały, że ogień wybuchł przy wejściu do lokalu handlowego, a wielu kupujących zostało uwięzionych w środku. Pożar udało się opanować i zapobiec jego rozprzestrzenianiu się na sąsiednie budynki.

Zdjęcia krążące w mediach społecznościowych pokazują ogromny pożar ogarniający sklep Waldo. Na jednym z nagrań widać poparzonego mężczyznę upadającego na asfalt kilka metrów od wejścia do sklepu.

ZOBACZ: Nocny pożar w Katowicach. W budynku znaleziono dwa ciała

Kondolencje rodzinom ofiar za pośrednictwem platformy X przekazała prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum. Również gubernator regionu Alfonso Durazo złożył kondolencje rodzinom ofiar i polecił udzielenie wszelkiej możliwej pomocy poszkodowanym oraz ich bliskim.

Władze miejskie Hermosillo odwołały wydarzenia kulturalne zaplanowane w ramach festiwalu z okazji Dnia Zmarłych. "W ramach VII Tradycyjnego Święta Zmarłych, a także zaplanowanego na ten dzień Konkursu i Marszu Katolików, zostają one zawieszone w solidarności z osobami poszkodowanymi w tragicznym pożarze, do którego doszło w sklepie w centrum miasta" - poinformował konsystorz.

