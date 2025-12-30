FIFA poinformowała, że zakończony w połowie grudnia turniej o Puchar Interkontynentalny był okazją do przeprowadzenia testów nowego systemu wykrywania spalonych oraz sytuacji, kiedy piłka przekroczyła linie boiska.

"Dzięki elektronicznemu systemowi śledzenia i monitorowania wyników, który wykorzystuje 16 kamer optycznych zainstalowanych pod dachem stadionu, sędziowie otrzymywali alerty o spalonym w czasie rzeczywistym na podstawie 29 punktów danych dla każdego zawodnika rejestrowanych 50 razy na sekundę" - przekazała federacja.



Naszpikowane elektroniką są także piłki. Całość pozwala na odtworzenie sytuacji z meczu w trójwymiarowej przestrzeni, co zostało przez sędziów wykorzystane m.in. w finałowym meczu o Puchar Interkontynentalny pomiędzy Paris Saint-Germain a CR Flamengo.

Nowe możliwości miały okazać się szczególnie przydatne przy wychwytywaniu spalonych.

Nowe możliwości miały okazać się szczególnie przydatne przy wychwytywaniu spalonych.

"System zapewnia sędziom asystentom natychmiastowe powiadomienia dźwiękowe o spalonym pozycyjnym na boisku, znacznie przyspieszając proces podejmowania decyzji o spalonym" - przekazała FIFA.

System był wykorzystywany już w mistrzostwach świata w 2022 r. i mundialu kobiet w 2023 r., jednak jego zastosowanie ograniczało się do stwierdzania, czy piłka przekroczyła linię bramkową przy wykonywaniu rzutów karnych. Po udanych testach podczas turnieju o Puchar Interkontynentalny znajdzie on nowe, szersze zastosowania w rozgrywkach w przyszłości - zapowiedziała FIFA.

