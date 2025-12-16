FIFA poinformowała we wtorek, że bilety w cenie 60 dolarów będą dostępne na każdy mecz mundialu, który odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku. Wejściówki trafią do federacji krajowych, których drużyny awansowały do turnieju. Federacje zdecydują, jak je rozdysponować wśród lojalnych kibiców, którzy byli obecni na poprzednich meczach reprezentacji u siebie i na wyjeździe.

FIFA spotkała się z falą krytyki. "Zdrada ideałów"

Po osiem procent z puli biletów na każdy mecz mundialu FIFA przeznacza federacjom krajowym, które następnie sprzedają je swoim kibicom.

W ubiegłym tygodniu FIFA spotkała się z falą krytyki na całym świecie, gdy wyszły na jaw wysokie ceny biletów na mecze mundialu. Według Niemieckiego Związku Piłki Nożnej ceny wejściówek, które trafiły do sympatyków tej reprezentacji, wahały się od 180 do 700 dolarów za różne mecze fazy grupowej. Z kolei najniższa oferowana cena za finał to 4185 dolarów, a najwyższa - 8680.

ZOBACZ: Ambasador USA spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. "Wielki zaszczyt"

Te kwoty znacznie różniły się od informacji FIFA, że wejściówki będą dostępne już od 60 dolarów. Nie miały też nic wspólnego z deklaracjami amerykańskich organizatorów, którzy ubiegając się o organizację imprezy siedem lat temu, zapowiadali, że chcą na spotkania fazy grupowej zaoferować setki tysięcy biletów już za 21 dolarów.

Organizacja kibiców Football Supporters Europe (FSE) określiła proponowane w ubiegłym tygodniu ceny jako "wygórowane", a decyzję FIFA nazwała "zdradą ideałów i tradycji mistrzostw świata". Stwierdziła również, że federacja zignorowała "wkład kibiców w widowisko sportowe". Jednocześnie zwróciła się do FIFA z apelem, by natychmiast wstrzymała sprzedaż biletów za pośrednictwem krajowych federacji "do czasu znalezienia rozwiązania, które szanuje tradycję, uniwersalność i kulturowe znaczenie mistrzostw świata".

Mundial w 2026 roku. Polska musi jeszcze powalczyć o udział

Obecna faza publicznej sprzedaży potrwa do 13 stycznia, a o przydziale wejściówek zdecyduje losowanie. W jednym zgłoszeniu za pośrednictwem strony internetowej piłkarskiej centrali dana osoba może aplikować maksimum o cztery bilety na konkretne spotkanie i 40 na cały turniej. Szczęśliwcy w lutym zostaną powiadomieni mailowo, a opłata zostanie pobrana automatycznie.

ZOBACZ: Komisja Europejska wycofuje się z całkowitego zakazu sprzedaży aut spalinowych

Kiedy mundial poprzednio gościł w Stanach Zjednoczonych (w 1994 roku) ceny kart wstępu wahały się od 25 do 475 dolarów. W ostatnich MŚ w Katarze w 2022 roku koszt biletu wyniósł między 70 a 1600 dolarów.

Reprezentacja Polski o udział w przyszłorocznym turnieju musi jeszcze powalczyć w dwustopniowych barażach, które odbędą się w marcu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

adg / polsatnews.pl / PAP