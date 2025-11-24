Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki zabrał głos podczas poniedziałkowego spotkania dotyczącego "Strategii Rozwoju Polskiego Sportu 2040", deklarując, że możliwe jest zorganizowanie igrzysk olimpijskich w Polsce. - Same igrzyska, które są oczywiście bardzo ważne, nie mają być celem samym w sobie, ale mają być ukoronowaniem wielkiej zmiany - uznał.

Jak kontynuował, wspomniana zmiana "doprowadzi, że będziemy bardzo aktywni, że każdego dnia będziemy chcieli uprawiać sport". Wskazał, iż ewentualna organizacja igrzysk powinna przebiegać w pełnej współpracy i ponad politycznymi podziałami. - Strategia, która będzie akceptowana przez całe środowisko sportowe i polityczne, i igrzyska to wielka szansa na rozwój - powiedział Rutnicki.

Igrzyska olimpijskie w Polsce? "To dobry czas"

Zdaniem ministra Rutnickiego wszyscy Polacy muszą uwierzyć w możliwość organizacji igrzysk olimpijskich, aby przebiegła ona pomyślnie. O tym, że władze zamierzają starać się o prawo do przeprowadzenia letniej olimpiady w 2040 lub 2044 roku, jest głośno od wielu miesięcy. Polska ma jednak konkurencję - podobne zamierzenia mają m.in. Indie, Katar czy Egipt.

Z kolei Niemcy chcą zorganizować to sportowe wydarzenie w 2036, 2040 lub właśnie 2044 roku. Przedstawiciele polskiego rządu twierdzą, że priorytetem powinna być walka o igrzyska olimpijskie w 2040 roku. Wiceminister sportu Ireneusz Raś powiedział w środę Polsatowi Sport, że "to dobry czas, żeby po okresie prosperity polskiej gospodarki pomyśleć o tym przedsięwzięciu".

Natomiast drugi wiceszef ministerstwa Piotr Borys wskazał, iż "jeszcze nigdy żaden kraj Europy Środkowo-Wschodniej nie organizował letnich igrzysk olimpijskich". - Mamy więc wielki potencjał, a przy okazji tej imprezy chcielibyśmy dokonać rewolucji ruchu i tego, by całe społeczeństwo mogło być aktywne, czyli zdrowe - mówił.

Igrzyska olimpijskie w Polsce. Trzaskowski wskazuje na 100. rocznicę powstania

Igrzyska miałyby odbyć się w Warszawie. Sprawę skomentował jej włodarz Rafał Trzaskowski, podkreślając, że możliwość ubiegania się o organizację imprezy to "olbrzymia szansa i projekt cywilizacyjny, mający także wymiar symboliczny". W ten sposób nawiązał do faktu, że jedną z możliwych dat olimpijskich zmagań w Polsce jest 2044 rok, gdy przypada setna rocznica Powstania Warszawskiego.

W spotkaniu wzięli udział także prezesi polskich związków sportowych, sportowcy, przedstawiciele ministerstw, spółek Skarbu Państwa, organizacji sportowych oraz mediów. Głos zabrała dwukrotna wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie górskim i członkini Komisji Zawodniczej MKOl Maja Włoszczowska.

- Głęboko wierzę, że Polska jest gotowa, by gościć igrzyska, że jesteśmy do tego zdolni. Bardzo się też cieszę, że chcemy do tego projektu podejść na poważnie. Z mojego pięcioletniego już doświadczenia w strukturach MKOl uważam, że nie mamy się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie, mamy wiele powodów do dumy - powiedziała Włoszczowska, wskazując, że proces ubiegania się o organizację tej sportowej imprezy jest wymagający, skomplikowany i długi.

