Śmieci kosztują coraz więcej. Spore podwyżki od nowego roku

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w minionym roku o 8,8 proc. zwiększyła się ilość wytworzonych odpadów komunalnych w porównaniu z rokiem poprzednim. Więcej śmieci wymaga większego zaangażowania systemowego, a to z kolei generuje koszty. Aby je pokryć, po Nowym Roku zostaną zwiększone opłaty.

Podwyżki dla mieszkańców mniejszych gmin w 2026 roku

Na rosnące ceny z największą trwogą patrzą mieszkańcy mniejszych gmin. Niższe pensje i gorsze perspektywy zatrudnienia sprawiają, że czasami każda złotówka więcej to bardzo dużo.

W niektórych gminach korekty cen są pozornie niskie, lecz przy dużych rodzinach będzie to spore obciążenie dla budżetu. Przykładem jest Gołuchów. Tam już 28 listopada radni przegłosowali podczas sesji, że nowe stawki wyniosą 35 zł od osoby na miesiąc. Oznacza to podwyżkę o 2 zł. Dla rodzin pięcioosobowych będzie się to wiązać z wydatkiem na poziomie 175 zł, podczas gdy przed podwyżką było to 165 zł.

Podobnie będzie w Nakle. Podczas sesji Rady Miejskiej 18 grudnia 2025 roku zadecydowano o przyszłorocznym budżecie. Przewidziano m.in. wzrost cen za wywóz odpadów komunalnych.

"Istotną uchwałą była też decyzja o podwyższeniu stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi od kwietnia 2026 roku: opłata za osobę wzrośnie z 35 zł do 39 zł miesięcznie, opłata za każdą piątą i kolejną osobę z 17,50 zł do 19,50 zł"- informuje portal powiat24.pl.

Powód do zmartwień mają mieszkańcy Uniejowa. Podczas sesji Rady Miejskiej 24 listopada 2025 roku, radni przegłosowali nową stawkę. Opłaty wzrosną o 3 zł - z 34 zł do 37 zł. Zatem pięcioosobowa rodzina zapłaci miesięcznie już nie 170 zł, ale 185 zł.

Podwyżki w dużych gminach w 2026 roku

Mieszkańcy dużych miast bardziej odczują podwyżki. Tam stawki już teraz są wysokie, a teraz mają jeszcze urosnąć. Warszawiacy mogą spodziewać się zmienionych stawek od kwietnia 2026 roku.

Stawki za wywóz śmieci wzrosną od 1 kwietnia 2026 r. z 91 do 107 złotych miesięcznie za gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej [...], a za gospodarstwo domowe w zabudowie wielorodzinnej z obecnych 60 zł do 85 zł - donosi portal haloursynow.pl.

Podobnie stanie się w Gdańsku czy Łodzi. W wielu miastach zmienia się również sposób naliczania opłat. W Lublinie stawka będzie zależna od zużycia wody. Taka zmiana wynika z rozbieżności między liczbą mieszkańców gminy a danymi wynikającymi z deklaracji dotyczących opłat komunalnych.

red. / polsatnews.pl