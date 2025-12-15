Wraz z końcem roku w niektórych regionach wygaśnie możliwość ogrzewania domów konkretnymi rodzajami pieców. To informacja szczególnie ważna dla obywateli Podkarpacia, Śląska, woj. łódzkiego i Wielkopolski. W 2026 r. we wszystkich tych miejscach zaczną obowiązywać bardziej restrykcyjne przepisy wynikające z lokalnych uchwał antysmogowych.

Te regiony muszą wymienić piece do 2026 r.

W przypadku województwa podkarpackiego od stycznia 2026 r. ciepło w domostwach mogą zapewniać kotły co najmniej trzeciej klasy, jeśli chodzi o normy emitowanych zanieczyszczeń. Bezklasowe instalacje grzewcze, znane jako "kopciuchy", trzeba do tej daty wymienić. Niespełnienie wymogów będzie traktowane jako wykroczenie, za które grozi mandat do 500 zł, a w skrajnych przypadkach grzywna w wysokości nawet 5000 zł (w przypadku orzeczenia sądu).

Podobne regulacje obowiązują w województwie śląskim. Od nowego roku zacznie obowiązywać tam zakaz użytkowania wszelkich pozaklasowych kotłów na drewno i węgiel.

Do likwidacji przeznaczone są więc urządzenia, które rozpoczęto użytkować w okresie od 1 stycznia 2013 r. Starsze instalacje, zgodnie z wcześniejszymi zapisami uchwały antysmogowej, powinny być już dawno wymienione. Również w tym przypadku brak dostosowania się do przepisów może skutkować karą sięgającą 5000 zł.

Na Śląsku do 2028 roku będzie można jeszcze używać kotłów klasy trzeciej i czwartej, później już tylko klasy piątej.

1 stycznia 2026 r. to też ważna data dla mieszkańców woj. łódzkiego. Od tego dnia zabronione będzie tam użytkowanie pieców oraz kominków przeznaczonych do centralnego ogrzewania i podgrzewania wody, które były eksploatowane przed 1 maja 2018 r., a także urządzeń niespełniających standardów co najmniej trzeciej klasy.

A jak wygląda sytuacja w woj. wielkopolskim? "W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (takich jak: piece kaflowe, kominki, kozy) od dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszczone będzie używanie tylko instalacji spełniających wymagania ekoprojektu lub których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80 proc." - informuje tamtejszy samorząd.

Uchwały antysmogowe. Cele wspólne, terminy różne

Każde województwo wprowadza regulacje według własnego harmonogramu. Różnice dotyczą głównie terminów oraz zakresu zakazów, natomiast założenia i cele pozostają podobne. Chodzi przede wszystkim o:

stopniowe wyeliminowanie bezklasowych pieców

dostosowanie urządzeń grzewczych do unijnych norm ekoprojektu

ograniczenie spalania paliw o najniższej jakości, takich jak węgiel brunatny

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie regiony zdecydowały się na wprowadzenie uchwał antysmogowych. Obecnie takich regulacji nie mają m.in. województwo podlaskie oraz warmińsko-mazurskie. W pozostałej części kraju mieszkańcy muszą jednak liczyć się z kolejnymi ograniczeniami.

"Czyste Powietrze". Wsparcie dla właścicieli domów

Można skorzystać z pomocy finansowej w zmianie źródła ciepła, jaką stanowi program "Czyste Powietrze". W nowej formule działa on od 31 marca 2025 r. Pieniądze można uzyskać na "kompleksową termomodernizację, wymianę kopciucha na nowe, efektywne i ekologiczne źródło ciepła, a także na obowiązkową ocenę stanu energetycznego domu i wskazanie najlepszego rozwiązania".

Tylko w latach 2024-2025 do beneficjentów trafiło ponad 10 mld zł, a od startu programu w 2018 r. łączne wypłaty sięgnęły niemal 18,5 mld zł, co przełożyło się m.in. na likwidację około 450 tys. tzw. kopciuchów.

