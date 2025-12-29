Ireneusz Pastuszak urodził się 27 stycznia 1960 roku. W 1985 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, a od 2011 roku występował na deskach Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, z którym był związany także na początku lat 90. Występował też m.in. w teatrach w Rzeszowie, Chorzowie oraz Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Zmarł 28 grudnia w Maroku.

Ireneusz Pastuszak nie żyje. "Hipnotyzował każdą rolą"

"Nie żyje Ireneusz Pastuszak, geniusz tarnowskiej sceny teatralnej. Hipnotyzował każdą rolą. Był prawdziwą perłą tarnowskiego teatru bez którego trudno sobie wyobrazić tarnowski świat kulturalny. Był również wyjątkowym człowiekiem, który nosił w sobie wyjątkową miłość do sztuki i kultury. Ogromna, bardzo bolesna strata" - podał w mediach społecznościowych prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.

Telewizyjni widzowie mogą pamiętać aktora z występach w serialach telewizyjnych takich jak: "Szpilki na Giewoncie", "Na sygnale", "Lekarze na start", "Korona Królów", "Ojciec Mateusz", "Młody Piłsudski" czy "Dzielnica strachu".

Rodzina żegna Ireneusza Pastuszaka. "Po raz ostatni zszedł ze sceny"

W ostatnich godzinach życia była z nim jego partnerka Leona Iwańska. "Nie ma go. Odszedł wczoraj wieczorem. To ostatnie zdjęcie, które mu zrobiłam tego dnia. To bardzo w jego stylu umrzeć przy Oceanie, zawsze miał pod skórą Wilka Morskiego. Wybrał sobie na to Imsouane (miasto w Maroku - red.), zabitą dechami wioskę rybacką na końcu Afrykańskiego świata" - napisała Iwańska.

O śmierci aktora napisała także jego córka Paulina. "Po raz ostatni zszedł ze sceny. Irek, mój Tata (...). Zapamiętam go z desek teatrów, jako genialnego aktora. Od czasu 'Snu nocy letniej', kolejnych spektakli w teatrze Słowackiego, przez wybitnego Makbeta, którą to rolą wgniatał w fotel, aż po premierę sprzed miesiąca - akurat w jakieś badziewnej rólce (na pewno prychnąłby tutaj i machnął ręką mówiąc 'Oj Pawlut, przestań')" - czytamy.

"Ale jak my Cię Irek z tego Maroka ściągniemy…" - dodała córka Paulina. Za jego najważniejsze role na deskach teatralnych uznawane są: Artur w "Tangu" S.Mrożka, Gerwazy w "Panu Tadeuszu" i Valentin w "Pocałunku kobiety-pająka".

