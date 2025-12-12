Magda Umer nie żyje. Artystka miała 76 lat

"Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana Mama i Babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać" - przekazała w piątek po południu rodzina artystki na Facebooku.

Nie żyje Magda Umer. Odeszłą ikona poezji śpiewanej

Do historii Magda Umer przejdzie przede wszystkim za sprawą swoich interpretacji poezji śpiewanej. Artystka debiutowała w latach 60. w inicjatywach studenckich, a przed widownią ogólnopolską na Krajowym Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu w 1969 r., gdzie otrzymała wyróżnienie za wykonanie utworu "Jedź na urlop, Romeo".

Sukcesy na festiwalu w Opolu wyznaczał kolejne epizody kariery artystki. Zasłynęła zapadającymi w pamięć interpretacjami utworów "Koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie…", "O niebieskim pachnącym groszku", "Widzisz, mały".

Jako dojrzałą artystka zaangażowała się w reżyserię wydarzeń scenicznych. Wyreżyserowała poświęcony Agnieszce Osieckiej koncert "Zielono mi", w 2015 r. czy widowisko poświęcone Jeremiemu Przyborze. Podczas 52. KFFP w Opolu w 2015 r. otrzymała festiwalowe Grand Prix za "całokształt opolski".

Oprócz muzyki żywiołem Magdy Umer był także teatr. Artystka wyreżyserowała wraz Andrzejem Poniedzielskim przedstawienie "Chlip Hop, czyli nasza mglista lap top lista" wystawiane w Teatrze Ateneum, sztukę "Biała bluzka" opartą na opowiadaniu Agnieszki Osieckiej i "Pod mocny aniołem" na podstawie prozy Jerzego Pilcha. Wystąpiła w pięciu filmach, w tym dwóch dokumentalnych.

W 2015 r. wydała album "Duety - Tak młodo jak teraz...". Gościnnie wystąpili na nim m.in. Janusz Gajos, Wojciech Waglewski i Anna Maria Jopek.

