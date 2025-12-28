Brigitte Bardot nie żyje. Legendarna aktorka miała 91 lat

Legendarna francuska aktorka Brigitte Bardot zmarła w wieku 91 lat - podała agencja AFP, powołując się na Fundację Bardot.

W niedzielny poranek Fundacja Brigitte Bardot poinformowała o śmierci jednej z najsłynniejszych gwiazd kina lat 50. i 60. XX wieku.

 

"Fundacja Brigitte Bardot z ogromnym smutkiem ogłasza śmierć swojej założycielki i prezes, Madame Brigitte Bardot, światowej sławy aktorki i piosenkarki" - czytamy w oświadczeniu fundacji.

 

Przedstawiciele organizacji nie poinformowali o dacie, miejscu ani przyczynie śmierci aktorki.  

 

Brigitte Bardot rozpoczęła światową karierę występem w filmie "I Bóg stworzył kobietę" w 1956 roku. Łącznie wystąpiła w około 50 produkcjach filmowych, zanim porzuciła aktorstwo, aby w pełni poświęcić się obronie praw zwierząt.

 

Wkrótce więcej informacji.

 

