W najnowszym sondażu Pollster zrealizowanym na zlecenie "Super Expressu" Polaków zapytano, czy poseł PiS Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski i odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości w związku z 26 prokuratorskimi zarzutami, jakie na nim ciążą.

Zdecydowana większość, bo 83 proc. respondentów uznała, że jest "za" tym, by polityk wrócił do kraju i stanął przed sądem. Po stronie byłego ministra sprawiedliwości opowiedziało się zaś pozostałe 17 proc. ankietowanych.

Śledztwo ws. Zbigniewa Ziobry. Sąd odroczył posiedzenie

Wyniki badania trafiły do mediów w kluczowym momencie śledztwa ws. byłego szefa MS. W poniedziałek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa odroczył posiedzenie dotyczące ewentualnego aresztowania Ziobry - do 15 stycznia. Decyzja ta wynika z braku dołączenia do wniosku dla prokuratury materiałów niejawnych.

Śledczy zarzucają Ziobrze, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Polityk usłyszał łącznie 26 zarzutów dotyczących, m.in. zlecania swoim podwładnym praktyk niezgodnych z prawem, ingerencji w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczania do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Ziobro miał także nielegalnie przekazać 25 mln zł. z Funduszu Sprawiedliwości dla CBA na zakup programu inwigilującego Pegasus oraz 14 mln zł na remont Prokuratury Krajowej, mimo braku podstaw prawnych.

Zdaniem prokuratury były minister świadomie łamał prawo, by dzięki temu uzyskać korzyści majątkowe, osobiste i polityczne, działając jednocześnie na szkodę państwa. Maksymalny wymiar kary za wszystkie 26 prokuratorskich zarzutów to 25 lat pozbawienia wolności.

Ziobro o zarzutach prokuratury. "Karkołomne"

Były minister sprawiedliwości nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów i przekonuje, że jego proces jest wynikiem politycznej zemsty rządu Donalda Tuska. Wielokrotnie podkreślał również, że prokuratura, która postawiła mu zarzuty, jest upolityczniona.

7 listopada w wyniku sejmowego głosowania Ziobro stracił swój polityczny immunitet. Sejm wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Pomimo decyzji o postawieniu politykowi zarzutów i jego przymusowym doprowadzeniu do prokuratury, służby nie mogą tego zrobić, dopóki były szef MS przebywa za granicą.

Do tej pory Ziobro, który ocenił zarzuty prokuratury za "karkołomne", przebywał w Budapeszcie, a ostatnio w Brukseli. Nie zadeklarował jednoznacznie, ani że wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech, ani że wróci do Polski. Prokuratura wystąpiła o unieważnienie mu paszportu oraz paszportu dyplomatycznego w połowie listopada. Obecnie oba dokumenty są unieważnione.

Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster 6 i 7 grudnia na próbie 1008 dorosłych Polaków.

