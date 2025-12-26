Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Kancelaria ujawnia szczegóły

Polska

W piątek doszło do rozmowy telefonicznej między prezydentem Polski Karolem Nawrockim a prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, głównymi tematami dyskusji były relacje transatlantyckie oraz sytuacja bezpieczeństwa w regionie w kontekście trwającego konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Mężczyzna w garniturze siedzi przy biurku, opierając łokcie o blat. Za nim znajduje się obraz przedstawiający krajobraz morski.
KPRP / Przemysław Keler
Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem o gospodarce i energetyce

Zgodnie z komunikatem opublikowanym na platformie X, przywódcy skoncentrowali się na omówieniu wojny wywołanej przez Federację Rosyjską.

 

Szczególną uwagę poświęcono analizie postępów w bieżących uzgodnieniach pokojowych. Kwestia ta pozostaje kluczowym elementem agendy w relacjach polsko-amerykańskich ze względu na strategiczne położenie Polski.

Rozmowa Nawrocki - Trump. Gospodarka, energetyka i G20

Agenda rozmowy wykraczała poza kwestie militarne. Karol Nawrocki i Donald Trump poruszyli również tematy związane z dwustronną współpracą gospodarczą oraz zagadnieniami energetycznymi, które są istotnym filarem partnerstwa obu krajów. Dodatkowo omówiono kwestię udziału Polski w pracach grupy G20, zrzeszającej największe gospodarki świata.

 

Rozmowa, którą Kancelaria Prezydenta RP określiła jako kolejną w ostatnim czasie, rozpoczęła się od wymiany życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W komunikacie zaznaczono, że dialog między prezydentami przebiegał w ciepłej i serdecznej atmosferze.

 

Marcin Jan Orłowski / polsatnews.pl
DONALD TRUMPKAROL NAWROCKIPOLSKAROZMOWA NAWROCKI TRUMPŚWIATUSA

