Zgodnie z komunikatem opublikowanym na platformie X, przywódcy skoncentrowali się na omówieniu wojny wywołanej przez Federację Rosyjską.

Szczególną uwagę poświęcono analizie postępów w bieżących uzgodnieniach pokojowych. Kwestia ta pozostaje kluczowym elementem agendy w relacjach polsko-amerykańskich ze względu na strategiczne położenie Polski.

Rozmowa Nawrocki - Trump. Gospodarka, energetyka i G20

Agenda rozmowy wykraczała poza kwestie militarne. Karol Nawrocki i Donald Trump poruszyli również tematy związane z dwustronną współpracą gospodarczą oraz zagadnieniami energetycznymi, które są istotnym filarem partnerstwa obu krajów. Dodatkowo omówiono kwestię udziału Polski w pracach grupy G20, zrzeszającej największe gospodarki świata.

ZOBACZ: Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem. Prezydent o szczegółach

Rozmowa, którą Kancelaria Prezydenta RP określiła jako kolejną w ostatnim czasie, rozpoczęła się od wymiany życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W komunikacie zaznaczono, że dialog między prezydentami przebiegał w ciepłej i serdecznej atmosferze.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni