Czy kilka tygodni świątecznego blasku faktycznie podniesie rachunki za prąd, czy to raczej strach przed kosztami jest większy niż realne wydatki? Odpowiedź, jak zwykle, kryje się w szczegółach.

Lampki choinkowe pod lupą

Najpopularniejszą świąteczną ozdobą są lampki LED, które praktycznie całkowicie wyparły starsze, energochłonne żarówki. Zgodnie z analizami Międzynarodowej Agencji Energetycznej nowoczesne oświetlenie LED zużywa nawet kilkukrotnie mniej energii niż starsze technologie.

Typowy zestaw 100 lampek LED zużywa średnio od 5 do 8 watów. Przy świeceniu przez 6 godzin dziennie przez cały grudzień oznacza to zużycie ok. 1-1,5 kWh energii. Przy średniej cenie prądu w 2025 r., wynoszącej ok. 0,85-1,4 zł za kWh (oczywiście w zależności od taryfy i dostawcy), koszt ten zamyka się w kilku złotych za cały miesiąc.

Duże dekoracje to już inna liga

Większe instalacje, takie jak podświetlane renifery, sanie czy figury 3D, potrafią zużywać znacznie więcej energii. Jednak taka dekoracja może pobierać od 50 do nawet 150 watów (wszystko zależy od produktu z jakiego się korzysta).

Jeśli działa codziennie przez kilka godzin, miesięczny koszt może wynieść od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Przy kilku takich elementach w ogrodzie suma zaczyna być zauważalna, ale daleko jej do "katastrofy" przy opłacaniu rachunków za prąd.

Czas świecenia ma ogromne znaczenie

Największym wrogiem portfela nie jest sama dekoracja, lecz... czas jej działania. Lampki świecące przez całą noc wygenerują kilkukrotnie większe koszty niż te włączane wieczorem jedynie na kilka godzin. Można zainwestować w prosty programator czasowy lub inteligentne gniazdko, które pozwoli ograniczyć świecenie do kilku godzin. Bez wątpienia to ciekawe i "współczesne" rozwiązanie. Warto jednak pamiętać, że zwykłe odpięcie lampek na noc będzie działać równie dobrze.

Świąteczne wydatki Polaków

Z raportu "Świąteczny Portfel Polaków 2025", przygotowanego przez Związek Banków Polskich oraz firmę badawczą Minds&Roses, wynika, że Polacy planują wydać na święta średnio 1787 zł, czyli o około 13 proc. więcej niż rok wcześniej.

Największą część budżetu pochłoną:

prezenty - średnio 677 zł

zakupy spożywcze - około 671 zł

podróże - przeciętnie 439 zł

Statystyczna czteroosobowa rodzina ma przeznaczyć na święta około 3655 zł.

Czy rezygnacja z dekoracji ma sens?

Z czysto ekonomicznego punktu widzenia: raczej nie. Rezygnacja z lampek choinkowych czy drobnych dekoracji LED przynosi oszczędności rzędu kilku lub kilkunastu złotych w skali miesiąca. To mniej niż koszt jednej lub dwóch kubków kawy na mieście.

Sens finansowy ma natomiast:

ograniczenie liczby dużych dekoracji zewnętrznych

skrócenie czasu świecenia

wybór energooszczędnych modeli LED zamiast starszych instalacji

red / polsatnews.pl