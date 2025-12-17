Amerykanie grożą UE "środkami odwetowymi". Wskazali konkretne firmy

Na początku grudnia Komisja Europejska poinformowała o nałożeniu kary w wysokości 120 mln euro na portal X za naruszenie aktu o usługach cyfrowych (DSA). Regulacja, razem z aktem o rynkach cyfrowych, aktem regulującym rozwój sztucznej inteligencji i próbami objęcia amerykańskich korporacji i podatkiem cyfrowym, jest przez Biały Dom postrzegana jako atak na amerykański biznes.

USA grożą UE odwetem. "Dyrektywy przeciwko amerykańskim dostawcom usług"

Biuro Przedstawiciela Handlowego Stanów Zjednoczonych opublikowało w serwisie X oświadczenie, w którym zapowiada, że europejskie firmy świadczące usługi w USA mogą zostać objęte dodatkowymi opłatami, a nawet nakazem ograniczenia operacji na tamtejszym rynku.

"Unia Europejska i niektóre państwa członkowskie UE nadal prowadzą dyskryminacyjne i nękające procesy sądowe, nakładają podatki, grzywny i wydają dyrektywy przeciwko amerykańskim dostawcom usług" - poinformowało w serwisie X Biuro Przedstawiciela Handlowego Stanów Zjednoczonych i zapowiedziało, że jeśli Unia Europejska nie złagodzi polityki wobec amerykańskich przedsiębiorstw, użyte zostaną środki odwetowe.

"Stany Zjednoczone nie będą miały innego wyboru, jak tylko zacząć używać wszelkich dostępnych im narzędzi, aby przeciwdziałać tym nierozsądnym działaniom. W razie konieczności podjęcia działań zaradczych prawo amerykańskie zezwala między innymi na naliczanie opłat lub ograniczanie usług zagranicznych" - przekazała administracja w oświadczeniu.

Biuro Przedstawiciela Handlowego Stanów Zjednoczonych wskazało konkretne europejskie podmioty, które w pierwszej kolejności mogą zostać objęte środkami odwetowymi. W ocenie Białego Domu "do największych dostawców usług w UE, którzy dotychczas korzystali z tego szerokiego dostępu do rynku", należą korporacje Accenture, Amadeus, Capgemini, DHL, Mistra, Publicis, SAP, Siemens i Spotify.

Swój udział w krytyce polityki Unii Europejskiej ma również ambasador USA w Warszawie Thomas Rose. Jeszcze przed złożeniem listów uwierzytelniających Rose atakował pomysł wprowadzenia w Polsce podatku cyfrowego, którym objęci mieliby zostać m.in. amerykańskie korporacje Meta czy Google.

"Autodestruktywny podatek, który zaszkodzi tylko Polsce i jej relacjom z USA. Prezydent Trump również odpowie, jak należy. Cofnijcie podatek, by uniknąć konsekwencji" - komentował w marcu Rose.

W listopadzie ambasador Rose nakłaniał polski rząd do przeciwstawienia się przyjęciu przez Unię Europejską unijnego pakietu Omnibus, który przenosi nowe obowiązki sprawozdawcze w zakresie zrównoważonego z mniejszych europejskich przedsiębiorstw na największe korporacje, w tym podmioty z USA.

"Trudno wyobrazić sobie pojedynczy akt prawny, który byłby bardziej precyzyjnie wymierzony w zabijanie miejsc pracy, tłumienie innowacji i wywoływanie fali ucieczki amerykańskich firm z Europy niż unijny pakiet Omnibus dotyczący uproszczeń w obszarze zrównoważonego rozwoju" - przekazał ambasador na platformie X.

"Proponowana dyrektywa unijna zadałaby druzgocący cios wzrostowi gospodarczemu, zniszczyłaby inwestycje kapitałowe i wypchnęłaby amerykańskie firmy - najważniejszych partnerów inwestycyjnych Europy - poza ten rynek" - ocenił ambasador i dodał: "prezydent Trump uważnie obserwuje sytuację".

