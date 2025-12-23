Dramat w Mościcach. Niemowlę w szpitalu, rodzice zatrzymani

Polska

Czteromiesięczne niemowlę trafiło do szpitala w stanie ciężkim. - Potwierdzam, że zajmujemy się tą sprawą. Zatrzymani i tymczasowo aresztowani zostali rodzice - poinformowała polsatnews.pl Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim. Parze odebrane zostało także drugie dziecko.

Zbliżenie na biały fartuch lekarski z wetkniętym stetoskopem na klatce piersiowej.
orzalaga/Pixabay
Czteromiesięczne niemowlę trafiło do szpitala. Prokuratura bada sprawę (zdj. ilustracyjne)

O sprawie jako pierwsze poinformowała TVP3, wskazując, że czteromiesięczne niemowlę trafiło do szpitala w stanie ciężkim, z obrażeniami na ciele. Jak wskazano, rodzice usłyszeli zarzuty, które dotyczą znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, nieudzielenia pomocy i narażenia go na utratę zdrowia i życia.

 

O ciężkim stanie zdrowia niemowlęcia z lubuskich Mościc służby zostały poinformowane przez rodziców. Zostało przetransportowane do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie do placówki w Zielonej Górze. Obecnie przebywa ono w szpitalu w Nowej Soli.

Mościce. Czteromiesięczne niemowlę w ciężkim stanie. Prokuratura reaguje

Jak przekazała polsatnews.pl Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka prasowa gorzowskiej Prokuratury Okręgowej, okoliczności tego zdarzenia bada prokuratura. - Potwierdzam, że zajmujemy się tą sprawą - wskazała, informując, że ze względu na charakter postępowania nie może ujawniać zbyt wielu szczegółów.

 

Rzeczniczka prokuratury poinformowała, że zatrzymani i tymczasowo aresztowani zostali rodzice. Wojciechowska-Grześkowiak potwierdziła także, że para posiadała jeszcze jedno, starsze dziecko. Po interwencji pracowników socjalnych zostało ono odebrane z domu i trafiło pod opiekę pieczy zastępczej.

 

Alicja Krause / wka / polsatnews.pl
