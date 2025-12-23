We wtorkowym "Graffiti" Aleksandra Gajewska została zapytana przez Marcina Fijołka o wprowadzaną w tym roku Wigilię wolną od pracy. Zdaniem wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej projekt rządzących jest ważny dla milionów Polaków i ma znacznie więcej zalet niż wad.

- Ponad 70 proc. Polek i Polaków popiera rozwiązanie o wolnej Wigilii. Reakcja rządu jest tak naprawdę wyczekiwanym postulatem zgłaszanym przez społeczeństwo. I to jest niezwykle ważne - argumentowała polityk KO.

Pierwsza wolna Wigilia. Wiceminister: Wymiar zwrócenia czasu

Gajewska stwierdziła jednak na antenie Polsat News, że rozumie głosy sprzeciwu pracowników i przedsiębiorców, którzy w ramach rekompensaty za wolną Wigilię w okresie przedświątecznym są zmuszeni pracować więcej.



- Oczywiście mamy tu ten trudny styk tego, że prowadzący przedsiębiorstwa, te sklepy, chcą mieć maksymalnie wysokie dochody, zwłaszcza w tym okresie przedświątecznym, a pracownicy chcieliby mieć możliwość funkcjonowania w normalnym trybie z rodziną i ze swoimi bliskimi.

My ten czas tymi decyzjami właśnie dajemy - dodała.

Wiceminister przyznała, że wolna Wigilia nie będzie dotyczyć wszystkich grup zawodowych, m.in. dziennikarzy, dodając, że jest to pewna przeszkoda, która może budzić frustrację. - To jest ta taka nierówność, która jest podkreślana, ale ona istniała, istnieje i w jakimś sensie będzie - mówiła.

Gajewska: Wolna Wigilia rekompensatą za wysiłek

Gajewska podkreśliła jednak, że pozostałe aspekty polityki prorodzinnej koalicji rządzącej przynoszą Polakom realne korzyści w postaci programów, takich jak budowa żłobków czy środków na procedurę in vitro. Jak mówiła, wolna Wigilia ma być formą rekompensaty za wysiłek, który wcześniej przeznaczą oni na pracę.

- Natomiast jeśli chodzi o pracowników, przyglądamy się tym wszystkim nadużyciom, które mogą mieć miejsce i tam oczywiście będziemy reagować. Natomiast co roku jest tak, że jakiej formy byśmy nie zastosowali, to będzie grupa osób, która jest z tego bardzo zadowolona i tacy, którzy będą mówili, że można było to zrobić lepiej - dodała.

Posiedzenie ws. Ziobry odroczone. "Jest to rozczarowujące"

Wiceminister odniosła się w "Graffiti" do poniedziałkowej decyzji Sądu Rejonowego w Warszawie, który odroczył do 15 stycznia posiedzenie ws. ewentualnego aresztowania byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry. Gajewska wyraziła niezadowolenie zarówno postawą Ziobry, który przebywa obecnie za granicą, jak i powolnym procesem rozliczenia byłego szefa resortu.

- Myślę, że każdy kto chce sprawiedliwości, czekał na tę decyzję, która miała zapaść wczoraj. I oczywiście jest rozczarowujące to, że z powodów proceduralnych nie udało się tak ważnej decyzji podjąć - komentowała.

Zdaniem Gajewskiej, decyzja o tymczasowym aresztowaniu posła PiS oskarżonego m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą jest ważna nie tylko "dla ludzi, którzy oczekują sprawnego rozliczania", ale i polityków.

- Model władzy, który stosował Ziobro, kiedy miał tę władzę, był agresywny, bezwzględny, bezczelny. Dzisiaj kiedy przychodzi ponieść za to odpowiedzialność, jest chwiejny i ucieka z kraju. Jeżeli takiego modelu władzy się nie rozliczy, to dla obecnych i przyszłych polityków jest to sygnał, że w ten sposób można postępować - podsumowała.

