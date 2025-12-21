Informację o zdarzeniu redakcja Interii otrzymała od jednego z czytelników. Potwierdziło ją biuro prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Ukrainiec staranował mur kościoła. Był pijany

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca osobówki w niedzielny poranek staranował ogrodzenie kościoła, będąc pod wpływem alkoholu. Auto zawisło na uszkodzonym murze.

Jak dowiedziała się Interia, czynności na miejscu trwały długo. Badanie wykazało, że pijany mężczyzna - obywatel Ukrainy - miał 1,68 promila alkoholu w organizmie.

Sprawca został zatrzymany. Policja wstrzymała czynności wobec niego do czasu, aż wytrzeźwieje. Nikomu nic się nie stało.

Kościół św. Krzyża w Krakowie

Kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża znajduje się w ścisłym centrum Krakowa, kilkaset metrów od krakowskiego rynku. W sąsiedztwie położony jest Teatr im. Juliusza Słowackiego i plac św. Ducha.

Świątynia jest jedną z najstarszych w Krakowie. Jednocześnie budynek jest najbardziej zbliżony do czystego stylu gotyckiego spośród tych, które można zobaczyć w mieście.

Murowany kościół powstał w XIV wieku, jednak pierwotnie w tym miejscu istniała drewniana konstrukcja, która miała zostać ufundowana pod koniec XII wieku.

