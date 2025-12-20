"W toku przeprowadzonych przeszukań zabezpieczono dowody gromadzenia przez podejrzanego materiałów dokumentujących m.in. kolejowe transporty sprzętu wojskowego" - podał minister w sobotnim wpisie na platformie X.

W sobotę 20 grudnia 2025 roku sąd zastosowal środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 40-letniego obywatela RP, któremu przedstawiono zarzut zgłoszenia gotowości działania na rzecz obcego wywiadu (artykuł 130 paragraf 3 Kodeksu Karnego).… pic.twitter.com/WBjbGcFvkX — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) December 20, 2025

Trzymiesięczny areszt dla 40-letniego Polaka

Siemoniak zaznaczył, że o areszcie wobec 40-letniego obywatela RP sąd zdecydował w sobotę. "W sobotę 20 grudnia 2025 roku sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 40-letniego obywatela RP, któremu przedstawiono zarzut zgłoszenia gotowości działania na rzecz obcego wywiadu (artykuł 130 paragraf 3 Kodeksu Karnego). Zatrzymanie tej osoby nastąpiło w wyniku działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego" - przekazał minister.

Pytany przez PAP o zatrzymanie 40-latka rzecznik prasowy ministra Jacek Dobrzyński wyjaśnił, że ze względu na trwające czynności operacyjno-śledcze, na tym etapie o innych szczegółach sprawy nie może informować.

Dotychczas prowadzone, inne śledztwo w sprawie tzw. kamerkowców, którzy próbowali śledzić pociągi z uzbrojeniem i pomocą humanitarną dla Ukrainy z zamiarem ich wykolejenia prowadzi od marca 2023 r. ABW pod nadzorem lubelskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

To śledztwo dotyczy działalności na rzecz rosyjskich służb specjalnych zorganizowanej grupy przestępczej, składającej się z co najmniej 30 osób, która realizowała na terytorium RP działania szpiegowskie, sabotażowo dywersyjne i propagandowe wymierzone przeciwko Polsce. W 2023 r. ABW zatrzymała łącznie 16 członków grupy - 12 obywateli Ukrainy, 3 Białorusi, 1 Federacji Rosyjskiej i na podstawie zebranych materiałów sąd skazał wszystkich 16 oskarżonych.

Ostatnio - na początku grudnia ABW informowała, że wydano list gończy za podejrzewanym o organizację tej grupy. Poszukiwany to Rosjanin - Michail Mirogrodskij, który według śledczych na zlecenie FSB miał m.in. bezpośrednio zlecać zadania szpiegowskie członkom grupy, przekazywać im instrukcje realizacyjne i zarządzać służącymi do łączności w ramach tej grupy kontami na Telegramie.

Kolejne działania służb. Powodem osoby współpracujące z obcym wywiadem

To kolejne działania służb wobec osób współpracujących z obcych wywiadem. W połowie grudnia minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował o wystawieniu czerwonych not Interpolu wobec mężczyzn podejrzanych o dokonanie aktów dywersji na kolei w powiecie garwolińskim.

Oświadczenie wydała również Polska Policja. "17 grudnia br. Sekretariat Generalny Interpolu przekazał do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP informację, że zostały opublikowane czerwone noty dot. podejrzanych o dokonanie w powiecie garwolińskim w dniach 15-16 listopada br. aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej" - czytamy w serwisie X.

