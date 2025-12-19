Napad na salon jubilerski w Nowej Hucie. Trwa obława na sprawców

Zamaskowani napastnicy weszli do salonu jubilerskiego w Nowej Hucie. Między nimi a sprzedawcą doszło do szarpaniny, w wyniku której pracownik został uderzony niebezpiecznym przedmiotem w głowę. Przestępcy uciekli z łupami. Trwa policyjna obława za nimi. Ranny sprzedawca trafił do szpitala.

Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia, taśma "POLICJA" na pierwszym planie, w tle funkcjonariusze w białych kombinezonach pracują przy wejściu do salonu jubilerskiego.
Trwa obława na sprawców napadu na salon jubilerski w Krakowie

Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że zamaskowani napastnicy weszli do salonu z narzędziami, w tym młotkiem i siekierą, mieli także przedmiot przypominający broń palną.

 

W momencie ataku w salonie były dwie osoby - sprzedawca oraz pracownik przebywający na zapleczu.

Kraków. Napad na salon jubilerski. Trwa obława na sprawców

Między napastnikami a sprzedawcą doszło do szarpaniny, w wyniku której sprzedawca został uderzony jednym z niebezpiecznych przedmiotów w głowę. Podkom. Iwona Szelichiewicz przekazała, że został on przewieziony do szpitala.

 

Osobie, która była na zapleczu, nic się nie stało. Po zabraniu wartościowych przedmiotów napastnicy pieszo uciekli z miejsca zdarzenia. Obecnie trwa policyjna obława.

 

Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że w trakcie napadu słyszalny był huk. Policja weryfikuje obecnie, czy pochodził z broni hukowej czy np. petardy.

 

