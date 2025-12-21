Jak poinformował asp. Krzysztof Czarnecki z zespołu prasowego gdyńskiej policji, do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 15 przy ulicy Władysława IV.

- Kierujący białym volvo, wyjeżdżając z parkingu podziemnego pod centrum handlowym Batory, z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, przejechał przez pas zieleni, jezdnię w kierunku Sopotu i uderzył w witrynę sklepową - przekazał policjant.

Gdynia. Mężczyzna wjechał w witrynę sklepową

Jak dodał, w zdarzeniu ucierpiała potrącona przez samochód 16-letnia dziewczyna, która została zabrana do szpitala. Kierujący pojazdem 71-latek ze względu na zgłaszane problemy kardiologiczne także trafił do szpitala.

- Kierowca był trzeźwy. Zarówno on, jak i jego pasażerka, nie odnieśli obrażeń w wyniku tego wypadku - powiedział Czarnecki.

Na czas trwania działań ratowniczych ulica Władysława IV została całkowicie zamknięta.

