Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem w miejscowości La Ciotat na południu Francji.

38-letnia kobieta wjechała samochodem do basenu na krytej pływalni. Lokalne wadze poinformowały, że kierująca prawdopodobnie pomyliła pedał hamulca z pedałem gazu podczas manewrowania na parkingu.

Samochód w basenie. Ratownicy ruszyli na pomoc

Auto zamiast zatrzymać się przyspieszyło, staranowało ogrodzenie oraz szklaną fasadę budynku. Po wjechaniu do basenu pojazd szybko poszedł pod wodę.

ZOBACZ: Niebywałe sceny na autostradzie w USA. Snop iskier i lądująca awionetka

Oprócz 38-latki w aucie była również jej pięcioletnia córka. Z relacji lokalnych mediów wynika, że w chwili zdarzenia w basenie było około 20 pływaków.

Na pomoc uwięzionym w aucie natychmiast pospieszyli pracujący na pływalni ratownicy oraz jeden ze świadków, którzy wyciągnęli kobietę i jej córkę z zatopionego auta.

Chociaż cała sytuacja wyglądała bardzo dramatycznie, skończyło się tylko na strachu. W wyniku incydentu ucierpiała tylko jedna osoba, która skaleczył się szkłem z rozbitej szyby.

ZOBACZ: Tragedia na Teneryfie. Nie żyją cztery osoby, jest kilku rannych

38-latka, jej córka, oraz osoby, które w chwili zdarzenia były w wodzie, nie odnieśli obrażeń. Kobieta i pięciolatka zostały przetransportowane do szpitala na obserwację.

Władze miasta poinformowały, że pływalnia będzie zamknięta do czasu wyłowienia samochodu z wody i naprawienia szkód. Może to potrwać nawet kilka tygodni.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni