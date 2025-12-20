To odkrycie ma poważne konsekwencje w obecnych czasach, kiedy jest coraz więcej samotnie żyjących seniorów. Eksperci podkreślają: brak regularnych kontaktów z innymi może zwiększyć ryzyko demencji, a profilaktyka społeczna staje się równie ważna, jak ta medyczna.

Izolacja społeczna a samotność. To nie to samo

Badacze wyraźnie rozróżniają dwa pojęcia, które często są ze sobą mylone.

Samotność to subiektywne odczucie, można czuć się samotnym nawet wśród ludzi

Izolacja społeczna ma natomiast charakter obiektywny i dotyczy realnego braku kontaktów, rzadkich spotkań czy nieuczestniczenia w życiu jakiejkolwiek wspólnoty (czy to wyznaniowej lub chociażby osiedlowej)

Wyniki badania pokazują, że to właśnie izolacja, a nie poczucie samotności, silniej wiąże się z pogorszeniem funkcji poznawczych.

Niepokojące wyniki analizy

Analiza opublikowana w The Journals of Gerontology objęła dane ponad 30 tys. osób, u których w latach 2004-2018 przeprowadzono łącznie 137 tys. testów poznawczych.

ZOBACZ: Czy czekolada może spowolnić proces starzenia? Opublikowano nowe badania

Naukowcy z Wielkiej Brytanii, Niemiec i USA zaobserwowali wyraźny wzorzec: im mniejsza liczba kontaktów społecznych - tym szybszy spadek koncentracji, pogorszenie pamięci i zdolności myślenia. Efekt ten był widoczny w długiej perspektywie czasowej, co pozwoliło badaczom ocenić tempo zmian.

Co istotne, zjawisko występowało niezależnie od płci, wykształcenia czy pochodzenia etnicznego.

Dlaczego to problem zdrowia publicznego?

Jak podają badacze, jeszcze przed rokiem 2019 ok. 25 proc. osób powyżej 65. roku życia było społecznie odizolowanych. W krajach takich jak USA, Niemcy czy Wielka Brytania samotność i izolacja są już uznawana za poważne wyzwania zdrowotne.

ZOBACZ: Banalny nawyk ma wpływ na zdrowie serca i długość życia. Potwierdzają to badania

Tymczasem choroba Alzheimera dotyka niemal 7 mln Amerykanów, a w Wielkiej Brytanii cierpi na nią co jedenasta osoba po 65. roku życia. Ponieważ na ten moment nie istnieje skuteczne lekarstwo, profilaktyka (także społeczna) nabiera kluczowego znaczenia.

Kontakty społeczne działają ochronnie na mózg

Badanie przynosi również bardziej optymistyczne wnioski. Naukowcy wykazali, że ograniczenie izolacji społecznej działa ochronnie na funkcje poznawcze we wszystkich analizowanych grupach. Regularne spotkania z innymi, uczestnictwo w organizacjach społecznych, aktywność religijna czy lokalna mogą spowalniać procesy starzenia się mózgu.

Dr Jo Hale z Uniwersytetu St Andrews, autorka badania, zaznacza: "W okresie świątecznym wielu z nas intensywnie myśli o tym, jak ważne jest otaczanie się rodziną i przyjaciółmi. [...] interakcje społeczne korzystnie wpływają na nasze zdrowie psychiczne. [...] budowanie warunków umożliwiających regularne interakcje społeczne, zwłaszcza tym, którzy nie mają rodziny ani przyjaciół w pobliżu, powinno być priorytetem zdrowia publicznego".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl