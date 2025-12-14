Czy czekolada może spowolnić proces starzenia? Opublikowano nowe badania

To wstępna, ale zapowiadająca się obiecująco obserwacja, która może pomóc lepiej zrozumieć, jak dieta wpływa na organizm. Naukowcy przestrzegają - nie oznacza to, że jedzenie większej ilości czekolady będzie korzystne dla naszego zdrowia.

Teobromina pod lupą naukowców

Badanie ukazało się w czasopiśmie "Aging" 10 grudnia 2025 r., a jego celem było sprawdzenie, czy teobromina (związek występujący m.in. w gorzkiej czekoladzie) może być powiązana z niższym wiekiem biologicznym.

Analiza objęła ponad 1600 osób z dwóch europejskich grup (związanych z TwinsUK oraz KORA z Monachium). U uczestników z wyższym poziomem teobrominy we krwi zauważono tendencję do niższego wieku biologicznego, mierzonego poprzez zmiany epigenetyczne i długość telomerów.

ZOBACZ: Masz ochotę na coś słodkiego? Ta pora będzie idealna

Naukowcy podkreślają, że wyniki nie dowodzą, iż teobromina bezpośrednio spowalnia starzenie. Ponadto, profesor Jordana Bell z King’s College London, starsza autorka pracy, podsumowała:

"Nasze badanie wykazało związek między kluczowym składnikiem gorzkiej czekolady a dłuższym zachowaniem młodości. Chociaż nie twierdzimy, że ludzie powinni jeść więcej gorzkiej czekolady, badania te mogą pomóc nam zrozumieć, jak codzienne produkty spożywcze mogą być kluczem do zdrowszego i dłuższego życia"

Jak teobromina może wpływać na procesy starzenia?

Teobromina jest alkaloidem, który może korzystnie wpływać na układ krążenia i - jak sugerują badacze - oddziaływać na aktywność genów związanych ze starzeniem, podobnie jak niektóre polifenole. Autorzy badania podkreślają jednak, że zidentyfikowana zależność wymaga dalszych analiz. Dr Ramy Saad z King’s College London zwraca uwagę, że kluczowe jest zrozumienie, co dokładnie stoi za zaobserwowanym powiązaniem i jak metabolity diety oddziałują na epigenom.

ZOBACZ: Banalny nawyk ma wpływ na zdrowie serca i długość życia. Potwierdzają to badania

Co ważne, inne składniki kawy i kakao nie wykazywały podobnych zależności w tym badaniu, co sugeruje, że efekt wywołuje właśnie teobromina.

Teobromina: co to właściwie jest?

Teobromina to naturalny związek obecny przede wszystkim w ziarnach kakao i odpowiadający za ich charakterystyczną gorycz. Do organizmu trafia wraz z produktami takimi jak:

gorzka czekolada

herbata

kawa

guarana czy yerba mate

ZOBACZ: Uważaj na te owoce. Mają największy poziom pestycydów i mogą zaszkodzić

Częściowo powstaje również podczas metabolizowania kofeiny. W ciele człowieka utrzymuje się wyjątkowo długo (nawet do kilkudziesięciu godzin). Jako substancja aktywna wpływa na układ nerwowy i krążenia, a także wykazuje działanie moczopędne, przeciwzapalne i wspomagające pracę dróg oddechowych, choć jej efekty zależą od przyjętej dawki. Teobromina może też wspierać koncentrację i poprawiać czujność, dzięki temu, że delikatnie pobudza układ nerwowy.

Warto wspomnieć, że teobromina jest stosunkowo dobrze tolerowana przez ludzi, ale dla psów może być toksyczna, ponieważ ich organizm metabolizuje ją znacznie wolniej.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red / polsatnews.pl