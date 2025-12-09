Dotąd popularne zalecenia dotyczące aktywności skupiały się na liczbie kroków. Najczęściej wskazywano 7 lub 10 tysięcy dziennie. Tymczasem badacze wykazali, że szybkość chodzenia przynosi większe korzyści zdrowotne niż sama długość marszu. Nawet osoby, które nie wykonują zalecanej liczby kroków, mogą odczuć poprawę kondycji, jeśli spacerują bardziej energicznie.

Wyniki badań prowadzonych w USA

Zespół badaczy z Vanderbilt University Medical Center oraz University of Wisconsin-Madison przeanalizował dane pochodzące z badania Southern Community Cohort Study obejmującego ponad 85 tysięcy dorosłych Amerykanów w różnym wieku i o zróżnicowanej sytuacji ekonomicznej. Uczestnicy przekazywali informacje o czasie i tempie chodzenia wykonywanego podczas codziennych czynności, między innymi drogi do pracy czy zakupów.

Analiza objęła również dane dotyczące stylu życia, stanu zdrowia oraz czynników demograficznych. Prace prowadzono od września 2023 do czerwca 2024 roku, a rezultaty ogłoszono w 2025 roku na łamach czasopisma American Journal of Preventive Medicine.

Badacze zauważyli, że szybki marsz zapewnia większe korzyści zdrowotne niż spokojne spacery. Dynamiczny krok wpływa na krążenie, poprawia dotlenienie organizmu i wspiera metabolizm.

Spaceruj codziennie przez kilka minut, aby zmniejszyć ryzyko miażdżycy

Rezultaty badań pokazują, że codzienny szybki spacer trwający około 15 minut może zmniejszać ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny prawie o 20 procent. Spokojne wędrówki trwające łącznie trzy godziny tygodniowo ograniczają to ryzyko dużo słabiej, bo jedynie o około 4 procent.

W trakcie badań zauważono, że największe korzyści były w grupie osób zmagających się z problemami kardiologicznymi. Regularny energiczny spacer obniża ciśnienie tętnicze,poprawia pracę serca i ogranicza ryzyko miażdżycy.

W badaniu osoby z chorobami serca, które codziennie chodziły szybkim tempem, rzadziej umierały z powodów sercowo naczyniowych niż osoby przyjmujące bardziej bierny styl życia.

Spacer nie wymaga sprzętu ani pieniędzy

Codzienny szybki spacer nie wymaga szczególnych przygotowań. Można go wprowadzić przy okazji drogi z pracy, spaceru z psem lub krótkiego wyjścia w ciągu dnia. Taki ruch wzmacnia serce, poprawia samopoczucie i może wydłużyć życie.

