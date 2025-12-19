Pożar restauracji na Krupówkach. Są ranni

Polska

Pożar restauracji na zakopiańskich Krupówkach. Z budynku strażacy wynieśli dwie nieprzytomne osoby - poinformował Interię rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP kpt. Hubert Ciepły. Na miejscu pracuje 11 zastępów straży pożarnej

Widok nocą na płonący drewniany budynek restauracji na Krupówkach w Zakopanem. Na dachu budynku widoczny strażak w żółtym ubraniu ochronnym. Obok stoi wóz strażacki z włączonymi sygnałami świetlnymi. W tle widać fragmenty innych budynków i choinkę ozdobioną lampkami.
Polsat News
Na Krupówkach w Zakopanem wybuchł pożar

Do pożaru na zakopiańskich Krupówkach doszło w piątek wieczorem. Rzecznik Prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Kpt. straży pożarnej Hubert Ciepły poinformował, że zapalił się drewniany budynek jednej z mieszczących się tam restauracji.

 

Z płonącego budynku strażakom udało się wynieść dwie nieprzytomne osoby, w tym kobietę w wieku około 50 lat. Na miejscu przeprowadzono resuscytacja krążeniowo-oddechową poszkodowanych.

Pożar restauracji na Krupówkach. Są ranni

Ofiary pożaru po RKO odzyskały funkcje życiowe i zostały przetransportowane do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz kontrola miejsca zdarzenia oraz sąsiednich budynków.

 

We wrocławskim hotelu wybuchł pożar. Jedna osoba nie żyje


Jak informują lokalne media, w ogniu stanęła zlokalizowana na głównym deptaku miasta restauracja "Maleńka". Na miejscu działa 11 zastępów straży pożarnej. Ruch Alejami 3-ego Maja odbywa się wahadłowo.

 

Paulina Godlewska / polsatnews.pl
