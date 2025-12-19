Do pożaru na zakopiańskich Krupówkach doszło w piątek wieczorem. Rzecznik Prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Kpt. straży pożarnej Hubert Ciepły poinformował, że zapalił się drewniany budynek jednej z mieszczących się tam restauracji.

Z płonącego budynku strażakom udało się wynieść dwie nieprzytomne osoby, w tym kobietę w wieku około 50 lat. Na miejscu przeprowadzono resuscytacja krążeniowo-oddechową poszkodowanych.

Pożar restauracji na Krupówkach. Są ranni

Ofiary pożaru po RKO odzyskały funkcje życiowe i zostały przetransportowane do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz kontrola miejsca zdarzenia oraz sąsiednich budynków.

Jak informują lokalne media, w ogniu stanęła zlokalizowana na głównym deptaku miasta restauracja "Maleńka". Na miejscu działa 11 zastępów straży pożarnej. Ruch Alejami 3-ego Maja odbywa się wahadłowo.

