Pożar restauracji na Krupówkach. Są ranni
Pożar restauracji na zakopiańskich Krupówkach. Z budynku strażacy wynieśli dwie nieprzytomne osoby - poinformował Interię rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP kpt. Hubert Ciepły. Na miejscu pracuje 11 zastępów straży pożarnej
Do pożaru na zakopiańskich Krupówkach doszło w piątek wieczorem. Rzecznik Prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Kpt. straży pożarnej Hubert Ciepły poinformował, że zapalił się drewniany budynek jednej z mieszczących się tam restauracji.
Z płonącego budynku strażakom udało się wynieść dwie nieprzytomne osoby, w tym kobietę w wieku około 50 lat. Na miejscu przeprowadzono resuscytacja krążeniowo-oddechową poszkodowanych.
Ofiary pożaru po RKO odzyskały funkcje życiowe i zostały przetransportowane do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz kontrola miejsca zdarzenia oraz sąsiednich budynków.
Jak informują lokalne media, w ogniu stanęła zlokalizowana na głównym deptaku miasta restauracja "Maleńka". Na miejscu działa 11 zastępów straży pożarnej. Ruch Alejami 3-ego Maja odbywa się wahadłowo.
