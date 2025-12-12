Prokurator doprowadził do kolizji. Prowadził pod wpływem alkoholu

Policjanci z KPP w Kole (woj. wielkopolskie) zatrzymali prokuratora, który doprowadził do kolizji drogowej. - Mamy wyniki, które potwierdzają, że znajdował się w stanie nietrzeźwości. Policjanci pod nadzorem prokuratury pracowali całą noc nad tą sprawą. Wobec prokuratora zostaną wyciągnięte konsekwencje - przekazała Interii prok. Sylwia Lewandowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koninie.

Fragment radiowozu policyjnego z napisem POLICJA.
Policjanci zatrzymali prokuratora, który spowodował kolizję drogową

Do zdarzenia doszło w czwartek 11 grudnia o godz. 17.00 w miejscowości Grzegorzew w powiecie kolskim. Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 92 w miejscu, gdzie odbywało się ręczne sterowanie ruchem.

 

"Pojazd marki peugeot, zgodnie z nadawanym sygnałem zatrzymał się, a jadący za nim pojazd marki toyota nie wyhamował i uderzył w jego tył. W wyniku kolizji nikt nie odniósł obrażeń" - przekazała w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Koninie.

Prokurator doprowadził do kolizji. Był nietrzeźwy 

Sprawca kolizji odmówił poddania się badaniu alkomatem. Ponieważ jego zachowanie wskazywało, że może znajdować się w stanie nietrzeźwości, pobrano od niego krew do badań. Kierowca peugeota był trzeźwy.

 

Przybyli na miejsce funkcjonariusze rozpoznali, że toyotą kierował prokurator Prokuratury Rejonowej w Kole. Mężczyzna został zatrzymany, zabezpieczono też znajdujące się na miejscu dowody. Ustalono, że prokurator prowadził pod wpływem alkoholu. 

 

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Koninie, w sprawie trwają czynności procesowe. Prok. Sylwia Lewandowska powiedziała interii, że zatrzymany mężczyzna będzie przekazywany do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

 

