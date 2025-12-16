Ambasador USA spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. "Wielki zaszczyt"
Ambasador USA w Polsce Thomas Rose spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. "To był dla mnie wielki zaszczyt" - napisał dyplomata we wtorek na platformie X. Dodał, że jego rozmowa z prezesem Prawa i Sprawiedliwości dotyczyła przywództwa, bezpieczeństwa i przyszłości sojuszu amerykańsko-polskiego.
Informację o spotkaniu z prezesem PiS ambasador Thomas Rose zamieścił w mediach społecznościowych w języku angielskim. Przetłumaczony na język polski wpis dyplomaty zamieściła potem na swoim profilu na platformie X ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie.
"Polska nie potrzebuje pouczeń - potrzebuje, by jej europejscy sojusznicy byli tak silni jak ona" - czytamy we wpisie, do którego Rose załączył zdjęcie z prezesem PiS.
"To był dla mnie wielki zaszczyt spotkać się ze wspaniałym Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości, aby porozmawiać o przywództwie, bezpieczeństwie i przyszłości sojuszu amerykańsko-polskiego" - zaznaczył ambasador USA w Polsce.
Ambasador dodał, że pod przewodnictwem prezydenta USA Donalda Trumpa "partnerstwo USA i Polski opiera się na realizmie, suwerenności i konkretnych rezultatach".
O spotkaniu poinformował również Kaczyński. "Cieszę się, że miałem okazję spotkać się i porozmawiać z panem ambasadorem Tomem Rosem. Mówiliśmy o wielu sprawach: relacjach między naszymi krajami, bezpieczeństwie Polski i regionu, wadze prowadzenia podmiotowej polityki i roli Polski w świecie, ale także o historii oraz o bieżącej sytuacji politycznej" - napisał na platformie X.
Thomas Rose został zaprzysiężony w Departamencie Stanu na ambasadora USA w Polsce w połowie października. Dyplomata jest prawicowym publicystą i komentatorem radiowym oraz byłym doradcą wiceprezydenta Mike'a Pence'a, znanym z silnie proizraelskich poglądów. W latach 1997-2005 Rose kierował dziennikiem "The Jerusalem Post".
6 listopada prezydent Karol Nawrocki przyjął w Belwederze listy uwierzytelniające od nowego ambasadora USA w Polsce.
