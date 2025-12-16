Informację o spotkaniu z prezesem PiS ambasador Thomas Rose zamieścił w mediach społecznościowych w języku angielskim. Przetłumaczony na język polski wpis dyplomaty zamieściła potem na swoim profilu na platformie X ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

Ambasador USA w Polsce spotkał się z Kaczyńskim. Zdradził, o czym rozmawiali

"Polska nie potrzebuje pouczeń - potrzebuje, by jej europejscy sojusznicy byli tak silni jak ona" - czytamy we wpisie, do którego Rose załączył zdjęcie z prezesem PiS.

Poland doesn’t need lectures—it needs her European allies to be as strong as she is. It was a great honor for me to meet the great Jarosław Kaczyński, Law and Justice Chairman, to talk leadership, security, and the future of the US-Polish alliance. Under @realDonaldTrump, the… pic.twitter.com/GA44Y6lWAl — Ambasador Tom Rose (@USAmbPoland) December 16, 2025

"To był dla mnie wielki zaszczyt spotkać się ze wspaniałym Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości, aby porozmawiać o przywództwie, bezpieczeństwie i przyszłości sojuszu amerykańsko-polskiego" - zaznaczył ambasador USA w Polsce.

ZOBACZ: Komisja Europejska wycofuje się z całkowitego zakazu sprzedaży aut spalinowych

Ambasador dodał, że pod przewodnictwem prezydenta USA Donalda Trumpa "partnerstwo USA i Polski opiera się na realizmie, suwerenności i konkretnych rezultatach".

O spotkaniu poinformował również Kaczyński. "Cieszę się, że miałem okazję spotkać się i porozmawiać z panem ambasadorem Tomem Rosem. Mówiliśmy o wielu sprawach: relacjach między naszymi krajami, bezpieczeństwie Polski i regionu, wadze prowadzenia podmiotowej polityki i roli Polski w świecie, ale także o historii oraz o bieżącej sytuacji politycznej" - napisał na platformie X.

Cieszę się, że miałem okazję spotkać się i porozmawiać z panem ambasadorem Tomem Rosem. Mówiliśmy o wielu sprawach: relacjach między naszymi krajami, bezpieczeństwie Polski i regionu, wadze prowadzenia podmiotowej polityki i roli Polski w świecie, ale także o historii oraz o… pic.twitter.com/aiFccwyTyF — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) December 16, 2025

Thomas Rose został zaprzysiężony w Departamencie Stanu na ambasadora USA w Polsce w połowie października. Dyplomata jest prawicowym publicystą i komentatorem radiowym oraz byłym doradcą wiceprezydenta Mike'a Pence'a, znanym z silnie proizraelskich poglądów. W latach 1997-2005 Rose kierował dziennikiem "The Jerusalem Post".

ZOBACZ: Kłopoty syna polityka PiS. Jest akt oskarżenia

6 listopada prezydent Karol Nawrocki przyjął w Belwederze listy uwierzytelniające od nowego ambasadora USA w Polsce.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Coś przerażającego". Rozpędzony pociąg na przejeździe, a szlabany podniesione Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

adg / polsatnews.pl / PAP