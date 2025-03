Przyszły ambasador USA grozi Polsce. Jest odpowiedź

- Z niczego nie będziemy się wycofywać ze względu na tweety. Dyplomacji, polityki nie uprawia się na Twitterze - powiedziała minister edukacji Barbara Nowacka, odnoszą się do wpisu przyszłego ambasadora USA w Polsce. Thomas Rose zapowiedział, że jeżeli Polska nie zrezygnuje z wprowadzenia podatku cyfrowego, to ta sprawa zaszkodzi jej relacji ze Stanami Zjednoczonymi i Donaldem Trumpem.

Nominowany przez Donalda Trumpa na ambasadora USA w Polsce, Thomas Rose zasugerował, że Polska powinna cofnąć tzw. podatek cyfrowy - który zapowiedział minister cyfryzacji - inaczej narazi na szwank relacje na linii z USA.

"Autodestruktywny podatek, który zaszkodzi tylko Polsce i jej relacjom z USA. Prezydent Trump również odpowie, jak należy. Cofnijcie podatek, by uniknąć konsekwencji!" - przestrzegł w swoim wpisie Rose.

Barbara Nowacka: Musimy szukać sojuszników wszędzie

Do jego słów odniosła się minister edukacji Barbara Nowacka w programie "Graffiti", która stwierdziła, że polski rząd musi przede wszystkim dbać o krajowe bezpieczeństwo.



- Żyjemy w bardzo trudnych czasach. W czasach, które budzą powszechny niepokój naszych obywateli. Polacy patrzą na to, czy będą bezpieczni i czy rząd zadba o ich interesy i rząd musi to zrobić - podkreśliła minister.

- My musimy szukać sojuszników wszędzie, bez względu na to, czy komuś się podoba ta czy inna administracja, nadal pierwotnym interesem jest bezpieczeństwo Polski. Chociaż serce się czasem samo wyrywa trzeba zachowywać maksymalny spokój i nie ulegać takim absurdalnym naciskom - powiedziała.

Barbara Nowacka: Z niczego nie będziemy się wycofywać

Dopytywana, co zrobi Polska, gdy Rose zagroził odwetem ze strony Donalda Trumpa, odpowiedziała, że Krzysztofa Gawkowskiego czeka trudna rozmowa, aby pokazał na czym ma polegać tzw. podatek cyfrowy i jak będzie on wpływał na polskie bezpieczeństwo.

- To będzie bardzo poważna rozmowa. Natomiast nas, członków rządu, obowiązuje dzisiaj to, że musimy zagwarantować wszystkim obywatelom bezpieczeństwo - kontynuowała.



- Polski rząd musi pokazać jak będzie wyglądać ten podatek, na czym będzie polegać, ale nie będziemy się wycofywać ze względu na czyjeś tweety. Z niczego nie będziemy się wycofywać ze względu na tweety. Dyplomacji, polityki nie uprawia się na Twitterze. Większość Polaków nie korzysta z tej aplikacji, chcą widzieć dobre efekty działań i chcą, aby rząd pozyskiwał w dobry sposób pieniądze i żeby sprawiedliwość finansowa spotykała wszystkich, w tym wielkie korporacje - oceniła.

WIDEO: Barbara Nowacka w "Graffiti"

Dodała, że w tym sektorze pomogłoby współdziałanie Unii Europejskiej. Przypomniała, że nad tym podatkiem rząd pracuje od wielu lat, więc nic dziwnego, że szuka na niego różnych rozwiązań i w tym obszarze pojawiają się różne pomysły.



Wspomniała, że istotnym czynnikiem jest fakt, że Polska, która niedługo będzie wydawała 5 proc. PKB na zbrojenia potrzebuje po prostu pieniędzy w budżecie. - Najsensowniejszym rozwiązanie jest wziąć pieniądze stąd, gdzie one są - podsumowała Barbara Nowacka.

Podatek cyfrowy - czym jest i na jaki sektor wpłynie?

Zapowiedziany model podatku cyfrowego miałby dotknąć technologicznych gigantów w Polsce, w tym wiele amerykańskich firm. Szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekonywał, że dodatkowe pieniądze uzyskane z tego podatku posłużą za wsparcie krajowych firm technologicznych, pracujących m.in. nad rozwojem sztucznej inteligencji.

- Mógłby on przetransferować zyski od potężnych globalnych korporacji, niezależnie od miejsca ich pochodzenia, do budżetu, a one później mogłyby pracować na rzecz rozwoju polskich firm technologicznych, wspierać polskie startupy, deep tech, przedsiębiorstwa chmurowe czy tworzenie jakościowych treści przez media - tłumaczył.