Komisja Europejska wycofuje się z całkowitego zakazu sprzedaży aut spalinowych
Komisja Europejska łagodzi przepisy dotyczące sprzedaży nowych samochodów spalinowych na terenie Unii Europejskiej. Zgodnie z wcześniejszym projektem, od 2035 r. miał obowiązywać całkowity zakaz sprzedaży takich pojazdów. Zamiast tego KE zaproponowała nałożenie na producentów obowiązku redukcji emisji dwutlenku węgla.
Komisja Europejska chce, aby od 2035 roku producenci samochodów musieli osiągnąć cel redukcji emisji spalin o 90 proc. Pozostałe 10 proc. emisji będzie musiało być kompensowane poprzez stosowanie stali niskowęglowej wyprodukowanej w Unii Europejskiej lub e-paliw i biopaliw.
Nowa propozycja Komisji Europejskiej. Auta spalinowe nie znikną
Zdaniem KE pozwoli to, aby hybrydy typu plug-in (pojazdy łączące silnik spalinowy z elektrycznym), pojazdy z wydłużonym zasięgiem (samochody elektryczne z dodatkowym spalinowym generatorem prądu), hybrydy miękkie (samochody spalinowe wspierane przez niewielki silnik elektryczny) i pojazdy z silnikami spalinowymi nadal "odgrywały rolę" na rynku po 2035 roku, oprócz pojazdów w pełni elektrycznych i pojazdów wodorowych.
- Podążamy drogą do mobilności bezemisyjnej, wprowadzając jednak pewną elastyczność dla producentów, aby mogli oni osiągnąć swoje cele dotyczące emisji CO2 w najbardziej opłacalny sposób – powiedział w poniedziałek dziennikarzom Wopke Hoekstra, komisarz ds. klimatu, neutralności emisyjnej i czystego wzrostu.
Apostolos Tzitzikostas, unijny komisarz ds. zrównoważonego transportu i turystyki pochwalił "wspaniałą decyzję", jak nazwał propozycję obniżenia celu do 90 proc. - To wyraźny sygnał, że po 2035 roku na rynku mogą pojawić się inne technologie niż pojazdy elektryczne zasilane akumulatorami – powiedział. Zaznaczył, że dzięki takiemu rozwiązaniu konsumenci będą mogli swobodnie decydować, którą technologię chcą wybrać.
Komisja Europejska łagodzi przepisy. Projekt czeka na akceptację
Mimo że w sektorze motoryzacyjnym pojawiają się głosy wzywające do utrzymania zakazu i większych inwestycji w elektryfikację, większość producentów samochodów nalega, aby UE przemyślała swoją politykę. Wspomniani producenci argumentują, że ich przedsiębiorstwa podupadają w obliczu konkurencji ze strony Chin i Stanów Zjednoczonych.
W opinii agencji Reutera decyzja KE następuje na skutek silnej presji ze strony Niemiec, Włoch i europejskiego sektora motoryzacyjnego. Reuters określił projekt jako "największe odejście UE od polityki ekologicznej w ciągu ostatnich pięciu lat". Decyzja ma pomóc europejskiemu przemysłowi motoryzacyjnemu w konkurencji z Teslą i chińskimi pojazdami elektrycznymi.
Zgodnie z propozycją KE przed 2035 r. producenci samochodów będą mogli korzystać z tzw. superkredytów na produkcję małych, przystępnych cenowo samochodów elektrycznych produkowanych w UE. Ma to zachęcać do wprowadzania na rynek większej liczby małych modeli EV.
Nowa propozycja KE będzie musiała zostać zaakceptowana przez państwa członkowskie w ramach Rady UE i przez Parlament Europejski.
Nowe inicjatywy wsparcia elektromobilności
KE przedstawiła we wtorek również nowe inicjatywy wspierające rozwój elektromobilności i ułatwiające transformację przemysłu motoryzacyjnego w UE. Program "Battery Booster" z budżetem 1,8 mld euro ma przyspieszyć powstanie w pełni unijnego łańcucha wartości baterii. W jego ramach 1,5 mld euro zostanie przekazane europejskim producentom ogniw w formie pożyczek bezodsetkowych.
Projekt "motoryzacyjnego" Omnibusa ma z kolei zmniejszyć obciążenia administracyjne i koszty dla producentów samochodów, umożliwiając firmom oszczędności rzędu 706 mln euro rocznie i uwalniając środki na dekarbonizację. Propozycje obejmują m.in. uproszczenie testów nowych samochodów dostawczych i ciężarowych oraz ograniczenie liczby aktów wykonawczych.
Omnibus wprowadza również nową kategorię pojazdów w ramach inicjatywy "Małe przystępne cenowo samochody", obejmującą elektryczne auta do 4,2 m długości, co ma pozwolić państwom członkowskim i samorządom tworzyć zachęty dla producentów w UE. Komisja proponuje także aktualizację zasad oznakowania samochodów, by klienci mieli pełne informacje o emisjach pojazdów przy zakupie.
