Do zaskakującej sytuacji doszło w ubiegłym tygodniu na pokładzie samolotu holenderskich linii lotniczych KLM, lecącego z Amsterdamu na Arubę.

Nieproszony gość na pokładzie samolotu

W trakcie podróży, gdy maszyna była nad Atlantykiem, pasażerowie zauważyli dużego szczura, który przechadzał się po kabinie.

ZOBACZ: Linie lotnicze zapomniały, że mają samolot. Szok po 13 latach

Jeszcze w trakcie lotu w mediach społecznościowych pojawiły się filmy z gryzoniem przemieszczającym się po pokładzie. Załoga nie miała jednak wyjścia i postanowiła kontynuować lot.

Po wylądowaniu na karaibskiej wyspie, personel pokładowy rozpoczął poszukiwania gryzonia, jednak nie udało się go zlokalizować.

Problem w tym, że na lotnisku czekali już pasażerowie, którzy mieli odlecieć tym samym samolotem do Amsterdamu.

Samolot został uziemiony. Odwołany lot do Amsterdamu

Z powodu obecności na pokładzie nieproszonego gościa, kapitan uznał, że ze względów bezpieczeństwa, samolot nie wystartuje do czasu odnalezienie szczura.

W związku z tym podjęto decyzję o odwołaniu lotu powrotnego, co oznaczało, że ponad 250 osób nie mogło wrócić do domu. Linia lotnicza zapewniła im zakwaterowanie w hotelach.

ZOBACZ: Pilot podawał się za kapitana. Skandal w litewskich liniach lotniczych

- Nie wiemy, w jaki sposób zwierzę dostało się na pokład. Szczur został odkryty nad oceanem. To bardzo niefortunna sytuacja dla pasażerów, którzy musieli tego doświadczyć - powiedział rzecznik linii KLM cytowany przez serwis "RTL Nieuws".

- To wyjątkowa sytuacja również dla nas. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek wcześniej coś takiego miało miejsce - dodał.

Według dziennika "De Telegraaf" szczur pozostawał na pokładzie samolotu przez ponad dobę i został schwytany przez personel naziemny dopiero po 36 godzinach. Po wszystkim samolot został dokładnie sprawdzony pod kątem technicznym. Jak się okazało szczur nie narobił wielkich szkód.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni