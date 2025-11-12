Rozpoczęło się śledztwo w sprawie skandalu z pilotem, który latał przez kilka miesięcy, podając się za kapitana samolotu pasażerskiego.

Według specjalistycznej publikacji Aero Telegraph, cytowanej przez niemiecki dziennik "Bild", mężczyzna, który pracował dla litewskich linii lotniczych Avion Express, sfałszował dokumenty i otrzymał stanowisko dowódcy załogi, choć w rzeczywistości kwalifikował się tylko jako drugi pilot.

Jak czytamy w publikacji, udało mu się wykonać dziesiątki lotów po Europie z setkami pasażerów na pokładzie. W przeszłości mężczyzna miał pracować jako pierwszy pilot dla indonezyjskich linii lotniczych Garuda.

Skandal z udziałem pilota. Miał podawać się za kapitana

"W ostatnim czasie dotarły do nas informacje, które poddają w wątpliwość jego doświadczenie zawodowe. Natychmiast rozpoczęliśmy wewnętrzne śledztwo" - poinformował Avion Express, cytowany przez "Bild".

Istnieje możliwość, że mężczyzna latał również samolotami spółki zależnej Lufthansy Eurowings, dla której Avion Express zapewnia załogi i samoloty. Przedstawiciel Eurowings potwierdził w rozmowie z "Bild", że firma bada sytuację.

Avion Express posiada ponad 50 samolotów Airbus A320 i A321, które obsługują loty dla europejskich przewoźników, w tym easyJet, LOT i SunExpress.

