Ponad trzy lata po prywatyzacji spółka linii lotniczych Air India sprzedała samolot, o którego istnieniu… sama dawno zapomniała. Jak podaje serwis Economic Times, ponad 40-letni Boeing 737-200 przez ponad dekadę stał porzucony na jednym z odległych stanowisk lotniska w Kolkacie.

Air India zapomniało o swoim samolocie

Samolot Boeing 737-200, przerobiony z wersji pasażerskiej na wersję cargo, został uziemiony w 2012 roku, a następnie wycofany z eksploatacji i przekazany do wykorzystania przez indyjską pocztę. Z czasem maszyna całkowicie "zniknęła" z oficjalnych rejestrów.

O istnieniu maszyny spółka przypomniała sobie dopiero wtedy, gdy zarząd lotniska w Kolkacie zażądał od nich usunięcia Boeinga z odległego stanowiska postojowego. To właśnie wtedy linie odkryły, że samolot wciąż formalnie do nich należy.

W notatce służbowej prezes Air India Campbell Wilson poinformował, że proces sprzedaży i przekazania Boeinga został zakończony.

