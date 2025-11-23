Linie lotnicze zapomniały, że mają samolot. Szok po 13 latach

Świat

Spółka indyjskich linii lotniczych Air India sprzedała samolot, o którego istnieniu… sama zapomniała. Ponad czterdziestoletni Boeing 737-200 przez lata stał porzucony na odległym miejscu postojowym na lotnisku w Kolkacie.

Samolot pasażerski linii Air India z czerwonymi elementami malowania na białym tle, w locie na błękitnym niebie.
Wikimedia Commons / Peter Bakema
Samolot linii lotniczych Air India; zdj. ilustracyjne

Ponad trzy lata po prywatyzacji spółka linii lotniczych Air India sprzedała samolot, o którego istnieniu… sama dawno zapomniała. Jak podaje serwis Economic Times, ponad 40-letni Boeing 737-200 przez ponad dekadę stał porzucony na jednym z odległych stanowisk lotniska w Kolkacie.

Air India zapomniało o swoim samolocie

Samolot Boeing 737-200, przerobiony z wersji pasażerskiej na wersję cargo, został uziemiony w 2012 roku, a następnie wycofany z eksploatacji i przekazany do wykorzystania przez indyjską pocztę. Z czasem maszyna całkowicie "zniknęła" z oficjalnych rejestrów.

 

ZOBACZ: Katastrofa samolotu Air India. Pojawiła się zaskakująca teoria

 

O istnieniu maszyny spółka przypomniała sobie dopiero wtedy, gdy zarząd lotniska w Kolkacie zażądał od nich usunięcia Boeinga z odległego stanowiska postojowego. To właśnie wtedy linie odkryły, że samolot wciąż formalnie do nich należy.

 

W notatce służbowej prezes Air India Campbell Wilson poinformował, że proces sprzedaży i przekazania Boeinga został zakończony.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Kierował wojskami USA w Europie. Wskazuje, co byłoby klęską NATO wobec Rosji
mdb/bas / polsatnews.pl
Czytaj więcej
AIR INDIABOEING 737-200INDIEKOLKATALOTNISKOSAMOLOTŚWIAT

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 