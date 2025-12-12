Kibice Legii zatrzymani w Erywaniu. "Rażący braku szacunku"

"17 obywateli polskich zostało aresztowanych w centrum Erywania pod zarzutem zakłócania porządku publicznego i chuligaństwa po meczu piłki nożnej pomiędzy klubami Noah i Legia Warszawa" - przekazała armeńska agencja.

Według informacji przekazanych przez armeńskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kibice Legii mieli się także dopuścić "rażącego braku szacunku wobec społeczeństwa".

Miejscem aktów wandalizmu miało być według lokalnych mediów miejskie targowisko, gdzie kibice dokonali znacznych zniszczeń. "Sprawę przekazano do działu śledczego w celu podjęcia dalszych działań" - poinformowała Armenpress.

Incydenty miały miejsce po meczu, w którym Legia Warszawa przegrała z Noah FC 1:2. Ta porażka oznacza, że warszawski klub stracił szanse na awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy.

Legia odpada z Liga Konferencji. Przegrała dziesięć mecz z rzędu

Dla Legii to już dziesiąty mecz z rzędu o stawkę bez zwycięstwa. Stołeczny zespół zajmuje obecnie 30. pozycję w swojej grupie, mając na koncie zaledwie trzy punkty. Do 24. lokaty, którą zajmuje Lincoln Red Imps, Legia traci cztery oczka.



Nawet zwycięstwo w ostatnim meczu fazy grupowej, który rozegrają u siebie właśnie z Lincoln Red Imps, nie uchroni klubu z Warszawy przed odpadnięciem z rozgrywek.

Liga Konferencji to najniższy szczebel rozgrywek UEFA, ale jest okazją do zbierania punktów rankingowych. Głównie dzięki dokonaniom Legii i Jagiellonii w poprzedniej edycji turnieju w nadchodzącym sezonie 2026/27 w europejskich pucharach wystąpi po raz pierwszy pięć polskich zespołów.

