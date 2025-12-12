Polacy emigrują coraz częściej. GUS sprawdził, jakie kierunki wybierają

Główny Urząd Statystyczny zbadał rozmiar i kierunki czasowej emigracji Polaków. Analitycy wzięli pod uwagę migrantów przebywających za granicą przez 12 miesięcy lub dłużej w latach 2019-2024.

"Szacuje się, że w końcu 2024 r. poza granicami Polski przebywało czasowo ok. 1 mln 499 tys. obywateli Polski" - wynika z nowych danych. Liczba ta jest większa od roku 2023 o ok. 22 tysiące osób.

GUS podkreśla, że najczęstszym kierunkiem czasowej emigracji Polaków są kraje europejskie - opcję tę wybiera ok. 94 proc. podróżnych.

GUS zbadał skalę migracji. Polacy wciąż wybierają Wielką Brytanię i Niemcy

W Europie w 2024 r. przebywało około 1,4 mln polskich emigrantów. Większość z nich, bo około 869 tys. przebywała w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Polacy decydujący się na zmianę miejsca zamieszkania najczęściej podróżują do Wielkiej Brytanii (415 tys.), Niemiec (407 tys.), Holandii (132 tys.), Norwegii (78 tys.) i Irlandii (69 tys.).

Emigracja Polaków rekordową skalę osiągnęła w 2019 roku - liczba polskich obywateli przebywających za granicą wyniosłą wówczas ponad 1,6 miliona. Od 2020 roku GUS obserwuje w tej kwestii tendencję spadkową - w latach 2020-2024 migracja oscylowała wokół 1,5 mln osób rocznie.

Z raportu GUS wynika, że największy przyrost liczby długookresowych emigrantów czasowych z Polski w latach 2019-2024 nastąpił w Holandii i Szwajcarii – odpowiednio o 28 tys. (26,6 proc.) i 8 tys. (39,1 proc.).

Mimo że na emigranckim podium wśród Polaków niezmiennie znajdują się Wielka Brytania i Niemcy, to właśnie tam odnotowano w ostatnich latach jedne z największych spadków polskiej ludności. Na Wyspach wyniósł on 132 tysiące (24,1 proc.), a w Niemczech 10 tysięcy (2,4 proc.)

Jak zauważył urząd, w 2019 r. liczba emigrantów czasowych z Polski przebywających w Wielkiej Brytanii na pobyt co najmniej 12 miesięcy wynosiła 547 tys. Sytuację tę gwałtownie zmieniło wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w 2020 roku. Liczba polskich migrantów spadła tam wówczas o niemal 100 tysięcy. Pod koniec 2024 r. na Wyspach mieszkało łącznie około 415 tys. Polaków.

