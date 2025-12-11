Antyrządowe protesty na Bałkanach, dziesiątki zatrzymanych. W tle głosowanie nad budżetem
W środę w pokojowym proteście antyrządowym wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy Bułgarów. Podczas manifestacji w centrum Sofii ponad 30 osób zostało zatrzymanych. Poparcie dla uczestników wyraził prezydent Rumen Radew, który zaapelował do parlamentarzystów, aby "wsłuchali się w głos ludzi" i poparli wniosek o wotum nieufności dla rządu.
Gdy protest dobiegł końca, część jego uczestników zablokowała jedno z kluczowych skrzyżowań, rzucano petardy. Interweniowały policja i straż pożarna. Policja kontrolująca manifestację zatrzymała ponad 30 osób z petardami i nożami. Nie doszło do zapowiadanych starć na placu przed parlamentem.
Poparcie dla protestów antyrządowych w środę wieczorem wyraził prezydent Rumen Radew.
"Ludzie na placu wyprzedzili czwartkowe głosowanie w parlamencie. Dokonała tego ogromna ilość Bułgarów w różnym wieku, należących do różnych partii z Sofii, Płowdiw, Burgas, Warny, w całym kraju i szeregu miastach europejskich" - napisał w mediach społecznościowych.
Według prezydenta powstał szeroki narodowy konsensus przeciw mafii i zwrócił się do posłów bułgarskiego parlamentu, by w czwartek poparli wotum nieufności dla rządu.
"Wsłuchajcie się w głos ludzi i wybierzcie między godnością i wolnym wyborem lub hańbą uzależnienia" - dodał Radew.
Po przedstawieniu nowego projektu budżetu przez rząd opozycja złożyła wniosek o wotum nieufności dla gabinetu premiera Rosena Żelazkowa. Rząd oskarżany jest o znaczne zwiększenie zadłużenia zagranicznego, korupcję oraz łamanie praworządności.
To już szósty od stycznia 2025 r. wniosek o wotum nieufności dla rządu. Dzięki poparciu partii DPS-NN oligarchy Delana Peewskiego rządowa koalicja ma wystarczające poparcie w parlamencie, aby wniosek został odrzucony.
