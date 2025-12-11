Gdy protest dobiegł końca, część jego uczestników zablokowała jedno z kluczowych skrzyżowań, rzucano petardy. Interweniowały policja i straż pożarna. Policja kontrolująca manifestację zatrzymała ponad 30 osób z petardami i nożami. Nie doszło do zapowiadanych starć na placu przed parlamentem.

Protesty na Bałkanach. Prezydent zwrócił się do posłów

Poparcie dla protestów antyrządowych w środę wieczorem wyraził prezydent Rumen Radew.

"Ludzie na placu wyprzedzili czwartkowe głosowanie w parlamencie. Dokonała tego ogromna ilość Bułgarów w różnym wieku, należących do różnych partii z Sofii, Płowdiw, Burgas, Warny, w całym kraju i szeregu miastach europejskich" - napisał w mediach społecznościowych.

ZOBACZ: Rada Trumpa dla Zełenskiego ws. negocjacji pokojowych: Musi być realistą

Według prezydenta powstał szeroki narodowy konsensus przeciw mafii i zwrócił się do posłów bułgarskiego parlamentu, by w czwartek poparli wotum nieufności dla rządu.

Bułgaria. Wniosek o wotum nieufności. "Wsłuchajcie się w głos ludzi"

"Wsłuchajcie się w głos ludzi i wybierzcie między godnością i wolnym wyborem lub hańbą uzależnienia" - dodał Radew.

ZOBACZ: Wizyta Zełenskiego w Polsce. Pałac Prezydencki potwierdza

Po przedstawieniu nowego projektu budżetu przez rząd opozycja złożyła wniosek o wotum nieufności dla gabinetu premiera Rosena Żelazkowa. Rząd oskarżany jest o znaczne zwiększenie zadłużenia zagranicznego, korupcję oraz łamanie praworządności.

To już szósty od stycznia 2025 r. wniosek o wotum nieufności dla rządu. Dzięki poparciu partii DPS-NN oligarchy Delana Peewskiego rządowa koalicja ma wystarczające poparcie w parlamencie, aby wniosek został odrzucony.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Były ambasador USA w Polsce: Putin może czekać biernie, z pogardą dla nas Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jp / polsatnews.pl / PAP