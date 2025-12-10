- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski musi być realistą - powiedział w środę w rozmowie z dziennikarzami przywódca USA Donald Trump. Dodał, że w Ukrainie od dawna nie było wyborów.

Trump zrelacjonował także rozmowę telefoniczną z liderami Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Stwierdził, że była ona burzliwa. - Omawialiśmy kwestię Ukrainy w dość mocnych słowach - mówił.



Wskazał też, że europejscy przywódcy zaproponowali zwołanie szczytu, w którym miałby wziąć również Wołodymyr Zełenski. - Chcieliby, żebyśmy pojechali na spotkanie w Europie w weekend - powiedział Trump, dodając, że nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie. - Nie chcemy tracić czasu - orzekł.

Trump wyraził też przekonanie, że ukraińskie społeczeństwo chce zakończenia walk.

Wojna w Ukrainie. Prezydent USA Donald Trump: Zełenski musi być realistą

Z kolei - jak poinformowała w środę agencja AFP - Ukraina przekazała Stanom Zjednoczonym swą najnowszą wersję planu mającego zakończyć wojnę z Rosją. Powołano się na dwa źródła ukraińskie zbliżone do sprawy.

Kijów "już wysłał" Waszyngtonowi nową wersję planu wyjścia z konfliktu - powiedział wysoki rangą przedstawiciel władz ukraińskich, nie podając szczegółów.

We wtorek brytyjski dziennik "Financial Times", powołując się na urzędników, przekazał, że wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa dali prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu kilka dni na odpowiedź na amerykańską propozycję porozumienia pokojowego.

Osoba znająca szczegóły harmonogramu działań, który został zaproponowany Zełenskiemu, powiedziała, że Trump liczy na zawarcie umowy o zawieszeniu broni "przed Bożym Narodzeniem".

Dziennik przypomniał, że na mocy proponowanego porozumienia Ukraina musiałaby zaakceptować straty terytorialne w zamian za bliżej nieokreślone gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych.

