Wizyta Zełenskiego w Polsce. Pałac Prezydencki potwierdza

- Nie ma jeszcze ustalonej daty, ale dzisiaj rozmawiałem ze stroną ukraińską, jesteśmy w bieżącym kontakcie. Te kanały dyplomatyczne są nie nie tylko otwarte, co wyjątkowo aktywne w tym kontekście, ale kwestia wizyty to nie tylko data - powiedział dziennikarzom Marcin Przydacz.

Szef BPM, zdradził że rozmowy przywódców obu państw będą dotyczyć m.in. sytuacji bezpieczeństwa, architektury bezpieczeństwa regionalnego, sytuacji na froncie, tematyki gospodarczej, a także "spraw dwustronnych, które są ważne do zachowania czy tworzenia dobro-sąsiedzkich stosunków pomiędzy Warszawą i Kijowem".

- Od dawna mówimy, że nic o Ukrainie bez Ukrainy i naturalnie Ukraina ma największą wiedzę, jeśli chodzi o jej pozycję negocjacyjną z Europejczykami i Amerykanami oraz jeśli chodzi o sytuację na froncie - podkreślił prezydencki urzędnik.

Przydacz: Trwają rozmowy dot. spotkania obu prezydentów

Dodał też, że trwają rozmowy na temat organizacji spotkania prezydentów obu państw.

- W tym momencie czekamy na reakcję strony ukraińskiej na konkretne propozycje z naszej strony. W zależności od tego będziemy wspólnie, mam nadzieję, decydować o dalszych krokach - dodał.

W listopadzie prezydent Nawrocki zapewniał, że do spotkania z Zełenskim dojdzie "wcześniej czy później". Jak mówił, wizyta prezydenta Ukrainy w Warszawie byłaby dobrą okazją do tego, by spotkać się z mieszkającymi tam Ukraińcami czy do "ustalenia spraw, które są dla Polaków bardzo ważne i rozpoczęcia procesu ekshumacji na Wołyniu".

Polityk wielokrotnie podkreślał, że zależy mu na partnerskich relacjach na linii Ukraina-Polska. Oczekiwał jednak, że Kijów będzie traktował Warszawę "po partnersku" i okaże wdzięczność za udzieloną przez nasz kraj pomoc.

Prezydent Ukrainy ostatnią oficjalną wizytę w Polsce odbył 15 stycznia. Spotkał się wtedy m.in. z byłym prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Donaldem Tuskiem. Podczas tematu poruszono m.in. kwestie upamiętnienia polskich ofiar ukraińskiego nacjonalizmu.

Pod koniec czerwca Andrzej Duda przybył z re-wizytą do Kijowa i było to ostatnie spotkanie przywódców obu państw. 6 sierpnia na urząd prezydenta RP zaprzysiężony został Karol Nawrocki.

