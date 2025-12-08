OIPE to mechanizm uzupełniający publiczny system ubezpieczeń społecznych. Obok m.in. IKE, IKZE i PPK stanowi element trzeciego filaru.

"Europejska emerytura". Dla kogo?

Założenia "europejskiej emerytury: są następujące: każdy mieszkaniec Unii Europejskiej może założyć w jego ramach subkonto, na którym będzie odkładać swoje oszczędności. Subkonto pozostanie aktywne również w przypadku przeprowadzki do innego kraju Wspólnoty. To dobrowolne rozwiązanie, polegające na zawarciu umowy np. z bankiem lub firmą zarządzającą funduszami.

Odkładane środki są inwestowane przez instytucję, której są powierzone. Ich zaletą jest m.in. zwolnienie z podatku Belki. Ograniczeniami są z kolei limit wpłat (26 019 zł w 2025 r.) i fakt, że kapitał wypłaca się po skończeniu 60 lat lub 55. roku życia przy jednoczesnym uzyskaniu praw emerytalnych.

Jednym z dostawców usług jest spółka Finax, która opublikowała dane ukazujące zainteresowanie Polaków OIPE. Postawiło na nie 7,5 tys. osób, zwykle w wieku 40-49 lat. Łącznie zgromadzono 38,5 mln euro, co przełożyło się na wypracowanie 6,3 mln euro zysku.

Ile można zyskać odkładając w ten sposób na swoją przyszłość? Inwestując przez 20 lat pełen limit, przy założeniu średniorocznej 8-proc. stopy zwrotu i 19-proc. podatku Belki, można zaoszczędzić 130 tys. zł na samym podatku - podaje Bank.pl.

Trzeci filar. Odpowiedź na niską emeryturę?

Jak ocenił cytowany przez serwis Przemysław Barankiewicz, dyrektor Finax, taki mechanizm "daje konkretną i policzalną korzyść z długoterminowego inwestowania".

Spółka proponuje dwie formy pomnażania pieniędzy. Jedna bazuje w 100 proc. na akcyjnych funduszach ETF, druga polega na nich w 80 proc., a 20 proc. na funduszach obligacyjnych (a więc jest mniej ryzykowna). Oszczędzanie w modelu 100/0 przyniosło 36,6 proc. zysku, a w modelu 80/20 - 31,1 proc.

"Europejska emerytura" może więc zainteresować część Polaków, zwłaszcza że szacuje się, iż do 2060 r. nowi emeryci będą otrzymywać około jednej czwartej ostatniego wynagrodzenia. Nie każdy chce polegać jedynie na państwowych instrumentach finansowych, stąd rosnąca popularność trzeciego filaru.

