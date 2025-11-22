Minimalna emerytura bez lat pracy? W tym przypadku ZUS wypłaci pieniądze

Państwo gwarantuje emeryturę minimalną osobom, które osiągnęły ustawowy wiek (65 lat dla mężczyzn, 60 lat dla kobiet). Liczy się również staż. Panowie muszą mieć 25, a panie 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Wówczas, nawet jeśli wyliczone przez ZUS świadczenie jest niższe niż minimum, wypłata jest podwyższana.

Ale nie tylko w tym przypadku można liczyć na równowartość tej stawki (waloryzowanej co roku w marcu). Otrzymają je ponadto osoby, które mają prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, znanego jako program "Mama 4 plus".

"Mama 4 plus". Dla kogo?

Program został wprowadzony, aby wesprzeć finansowo rodziców, którzy zrezygnowali z aktywności zawodowej na rzecz wychowania dzieci. Aby skorzystać ze świadczenia, należy spełnić jeden z poniższych warunków:

być matką, która skończyła 60 lat i urodziła albo wychowała co najmniej czwórkę potomstwa

lub ojcem, który osiągnął 65. rok życia i faktycznie wychował czworo i więcej dzieci, bo matka zmarła, porzuciła je lub długotrwale nie brała udziału w wychowaniu

"Rodzicielskie świadczenie uzupełniające możesz otrzymać, jeśli nie masz dochodu zapewniającego Ci niezbędne środki utrzymania" - podkreślono na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Co ważne, w przypadku tego rozwiązania nie obowiązuje minimalny staż pracy. Jeśli uprawniony do uczestnictwa w programie rodzic zarobkował za krótko, by pozyskiwać ustawowe minimum, wysokość wypłat zostanie podniesiona do tej kwoty.

Dodatkowe wsparcie i formalności

Osoby korzystające ze wspomnianej inicjatywy mają prawo do dodatkowych wypłat, takich jak trzynasta i czternasta emerytura. Otrzymują również status zbliżony do emeryta w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

Z "Mama 4 plus" skorzystało od 2019 r. niemal 80 tys. osób. Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie. Konieczne jest złożenie wniosku w ZUS lub KRUS. Do dokumentacji należy dołączyć m.in. numery PESEL dzieci oraz opis sytuacji materialnej, osobistej i rodzinnej wnioskodawcy.

