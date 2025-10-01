To, że po wielu latach pracy każdy obywatel ma prawo przejść na emeryturę, nie budzi wątpliwości. Pojawia się jednak pytanie, kiedy najlepiej zakończyć aktywność zawodową. I nie chodzi tu wyłącznie o osiągnięcie ustawowego wieku, ale również o porę roku. Wystarczy miesiąc różnicy, aby na konto seniora trafiło nawet kilkaset złotych więcej.

Ogólne zasady obliczania świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych są stosunkowo proste. Każdy ubezpieczony ma w ZUS indywidualne konto, na które trafiają składki emerytalne. Wraz z kapitałem początkowym oraz środkami na subkoncie, stanowią one podstawę do wyliczenia wysokości świadczenia, które jest dzielone przez prognozowaną liczbę miesięcy dalszego trwania życia według danych GUS. Tak ustalana jest miesięczna emerytura.

ZOBACZ: Zła wiadomość dla seniorów. Rząd wprowadził zmiany w bonie senioralnym

Zanim jednak przyszły emeryt złoży wniosek o świadczenie, musi pamiętać o kilku ważnych sprawach.

Kiedy przejść na emeryturę? Oto optymalny termin

Jednym z najkorzystniejszych momentów na przejście na emeryturę jest lipiec. Wynika to z corocznej waloryzacji składek, która odbywa się w czerwcu. Tegoroczne podwyżki były rekordowe: kapitał na głównych kontach wzrósł o 14,41 proc., a na subkontach o 9,49 proc.

Co to oznacza w praktyce? Przy zgromadzonym kapitale 600 tys. zł, przejście na emeryturę po waloryzacji daje miesięcznie o 325 zł więcej (dla przykładowej 60-letniej kobiety) lub nawet 392 zł (dla 65-letniego mężczyzny).

Trzynastka, czternastka. Terminy

Można też wybrać daty przejścia na emeryturę gwarantujące dodatkowe wypłaty: tzw. trzynastkę i czternastkę. Pierwszy bonus transferowany jest w kwietniu i dotyczy osób, uzyskujących uprawnienia emerytalne najpóźniej 31 marca. Drugi seniorzy pobierają we wrześniu, jeśli prawo do świadczeń nabyli przed 31 sierpnia.

ZOBACZ: Dostają najwyższą emeryturę w Polsce. Nie ma w tym przypadku

W obu przypadkach zasadnicza kwota równa jest emeryturze minimalnej (w 2025 r. było to 1878,91 zł brutto), przy czym w przypadku czternastek obowiązuje próg dochodowy. Przejście na emeryturę w kwietniu lub wrześniu może wykluczyć otrzymanie tych świadczeń.

Dłuższy staż, wyższe świadczenia

Warto też pamiętać, że państwowe instytucje zachęcają do aktywności zawodowej wykraczającej poza wiek emerytalny. Każdy dodatkowy miesiąc zatrudnienia powiększa kapitał emerytalny i skraca prognozowaną długość pobierania świadczenia, co przekłada się na wyższą emeryturę.

ZOBACZ: Najlepiej płatne zawody w Polsce. Wynagrodzenia sięgają ponad 10 tys. zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że jeden przepracowany rok więcej to o ok. 8 proc. wyższe środki. Zatem w przypadku emerytury równej 3000 zł przełożyłoby się to na 240 zł miesięcznie.

Przy wyborze daty przejścia na emeryturę warto też wziąć pod uwagę dodatkowe benefity branżowe. Przykładowo, od stycznia 2026 r. w Karcie Nauczyciela wzrosną nagrody jubileuszowe (np. równowartość czterech pensji za 45-letni staż pracy) oraz odprawy emerytalne.

W praktyce może to oznaczać, że wydłużenie pracy o kilka miesięcy pozwoli zakończyć karierę z dodatkowymi środkami finansowymi.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl