W grudniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadzi zmiany w harmonogramie wypłat świadczenia 800 plus. Modyfikacje obejmą cztery grupy rodziców i opiekunów prawnych, którzy swoje przelewy standardowo otrzymują 7., 14., 20. oraz 24. dnia miesiąca.

Kto dostanie 800 plus wcześniej?

ZUS przypomina, że jeśli data wypłaty przypada na dzień wolny, przelew realizowany jest wcześniej. Tak będzie również w grudniu - a część rodzin otrzyma świadczenie znacznie przed świętami Bożego Narodzenia.

ZOBACZ: "Wsteczne 800 plus" w Kancelarii Sejmu. Opinia w sprawie petycji nt. świadczenia

Najwięcej na korekcie terminów skorzystają osoby z harmonogramu 7., 14. i 20. dnia miesiąca - w ich przypadku środki wpłyną nawet o kilka dni wcześniej. Oznacza to, że:

Rodzice, którzy zwykle otrzymują środki 7. dnia miesiąca , zobaczą przelew już 5 grudnia , czyli w piątek.

, zobaczą przelew już , czyli w piątek. Analogiczna sytuacja dotyczy świadczeniobiorców z terminem 14. dnia miesiąca . W ich przypadku pieniądze trafią na konto 12 grudnia , również wcześniej niż zwykle.

. W ich przypadku pieniądze trafią na konto , również wcześniej niż zwykle. Świadczenie zaplanowane na 20 grudnia zostanie przekazane 19 grudnia, w piątek.

ZOBACZ: Pomoc dla Ukrainy i zamrożenie cen prądu. Prezydent podjął decyzję

W 2025 roku Wigilia przypada we wtorek i jest ustawowo wolnym dniem. Dlatego ZUS przeleje środki dzień wcześniej - 23 grudnia.

Dzięki zmianom w grafiku wiele rodzin otrzyma pieniądze na dzieci już na początku lub w połowie miesiąca, co może znacząco ułatwić planowanie świątecznych wydatków.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni